Investigan el apuñalamiento de dos personas cerca de Central Park al grito de “Dios es grande”

La Policía de Nueva York investiga si el apuñalamiento de dos personas que tuvo lugar este jueves, 24 de julio, cerca de Central Park, responde a un delito de odio, después de que el agresor, ya detenido, gritara “Dios es grande” antes de atacar a las víctimas.

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“Dos personas fueron apuñaladas en ataques separados en el Upper West Side de Nueva York. Las víctimas, un hombre de origen asiático y un hombre judío, fueron trasladadas al Hospital del Monte Sinaí y se espera que sobrevivan”, ha informado la jefa de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch.

“La NYPD ha arrestado a Raul Morales, de 51 años, en relación con ambos asaltos, y no se busca a ninguna otra persona”, dijo Tisch.

This afternoon, two people were stabbed in separate attacks on the Upper West Side. Both victims — an Asian male and a Jewish male — were removed to Mt. Sinai-St. Luke’s Hospital, and both are expected to survive.



The NYPD has arrested 51-year-old Raul Morales in connection… — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 23, 2026

“Los detectives continúan trabajando en el caso y determinando el motivo, pero según las declaraciones de las víctimas y los testigos, Morales gritó “Allahu Akbar” durante ambos ataques. La NYPD está evaluando actualmente si se trata de un posible crimen de odio”, aseguró la oficial de policía.

“Según las declaraciones de las víctimas y de los testigos, Morales gritó ‘Dios es grande’ durante ambos ataques”, ha informado, aunque añade que la investigación preliminar “sugiere que la salud mental pudo haber sido un factor”, pese a que Morales no tiene antecedentes registrados.

No existe vínculo conocido entre el agresor y las víctimas, tampoco entre las propias víctimas, ha añadido la jefa de la Policía neoyorquina, quien ha reconocido la actuación de los agentes y la valentía de una persona que condujo a los agentes hasta el lugar donde se ocultaba el agresor.

🚨 TWO STABBINGS NEAR CENTRAL PARK — SUSPECT YELLED “ALLAHU AKBAR”



A Jewish man was stabbed in the torso and an Asian man was stabbed in the back near Central Park.



The suspect, Raul Morales, shouted “Allahu Akbar” during both attacks, according to witnesses and NYPD.



One of… pic.twitter.com/TJnvFaUEHr — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 24, 2026

Aunque el perpetrador no tiene antecedentes conocidos de salud mental con la NYPD, la investigación inicial sugiere que la salud mental pudo haber sido una de las razones del ataque, según las investigaciones preliminares.

“Quiero elogiar el valor de un buen samaritano que guió a nuestros oficiales hasta el lugar donde se escondía el perpetrador, así como a nuestros policías de la NYPD que pusieron fin al incidente sin más heridos”, agradeció la oficial de policía.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró haber sido informado sobre los apuñalamientos. Expresó su alivio por la estabilidad de las víctimas y agradeció a los agentes de policía.

The man who randomly stabbed two men on the Upper West Side near Central Park this afternoon reportedly yelled "Allahu Akbar" during both attacks



The suspect, Raul Morales, is in custody pic.twitter.com/0RT5lYonVZ — The Conservative Read (@theconread) July 23, 2026

“La investigación inicial del Departamento de Policía de Nueva York sugiere que la salud mental pudo haber sido un factor. También están evaluando estos apuñalamientos como posibles crímenes de odio”, dijo en un comunicado.