El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que el secretario de Energía, Chris Wright, se encuentra al frente de la gestión relacionada con Venezuela y elogió públicamente la labor que viene desempeñando.

Delcy Rodríguez protagoniza un acto militar característico de Nicolás Maduro, antes de ser capturado por EE. UU.

En el transcurso de un acto realizado en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Trump sostuvo que Wright “está dirigiendo Venezuela” y, seguidamente, aseguró que lo está haciendo “mejor que nadie nunca antes. Creo que podemos decir que Chris Wright está haciendo un gran trabajo. ¡Gracias!”

Posteriormente, al ser consultado sobre los resultados de su actuación en el país suramericano, el mandatario republicano respondió: “Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día”.

Trump on Venezuela:



Energy Secretary Chris Wright is running Venezuela. pic.twitter.com/T2hd6vu52J — Clash Report (@clashreport) July 23, 2026

El secretario Chris Wright fue el primer alto funcionario estadounidense en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

“¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!”, dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas con Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en la Venezuela pos-Maduro.

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Trump “está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela”, señaló el secretario en su declaración conjunta.

Esa visita estuvo orientada a promover la reactivación y modernización de la industria petrolera venezolana, inspeccionar directamente los principales campos de producción y consolidar el acuerdo energético alcanzado entre la administración de Estados Unidos y las nuevas autoridades de Venezuela.

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos. Foto: AFP

Más adelante, el 13 de febrero, el Departamento del Tesoro autorizó las licencias generales 49 y 50, una medida que permitió a compañías como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol retomar sus actividades en territorio venezolano.

Asimismo, la decisión facilitó el ingreso de nuevas inversiones en los sectores de petróleo y gas, siempre bajo la autorización del Gobierno estadounidense.

De igual forma, Chris Wright ha desempeñado un rol determinante en la implementación de la política energética de Washington hacia Venezuela, encabezando las negociaciones con las empresas petroleras y coordinando el sistema de comercialización del crudo venezolano.

(De izquierda a derecha) El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dan la mano tras una reunión bilateral en el Palacio de Miraflores, el 11 de febrero de 2026, en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

“Podemos impulsar un aumento drástico de la producción de petróleo venezolano, de la producción de gas natural venezolano”, dijo el secretario durante su visita a Caracas. “Todo ello para aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de todos los venezolanos”.