Delcy Rodríguez protagoniza un acto militar característico de Nicolás Maduro, antes de ser capturado por EE. UU.

Delcy Rodríguez, quien ejerce la Presidencia encargada de Venezuela, presidió la ceremonia de ascenso de 894 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

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Durante la ceremonia, el estandarte de la Guardia de Honor Presidencial fue distinguido por Delcy Rodríguez con la condecoración "Héroe de Venezuela", como reconocimiento a la labor desempeñada por ese componente militar en la atención de la emergencia originada tras los movimientos telúricos ocurridos el pasado 24 de junio.

Según se explicó a lo largo del acto, el reconocimiento destaca el papel asumido por la Guardia de Honor Presidencial en las tareas de protección, acompañamiento y apoyo logístico brindadas a las delegaciones internacionales de rescatistas que arribaron al país.

ÚLTIMA HORA | "Ascensos en la Guardia de Honor Presidencial y la DGCIM reconocen el mérito, disciplina y profesionalismo", afirma Delcy Rodríguez.



"Guardianes de la estabilidad política, de la paz y tranquilidad de nuestra patria" https://t.co/lwJR9zjHnb pic.twitter.com/NyfgpeQe6E — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 23, 2026

Asimismo, pone en valor su participación en la recepción, inspección y distribución de la ayuda humanitaria enviada por 43 países para atender a las poblaciones perjudicadas por la emergencia.

Entre los nuevos ascensos anunciados por Delcy Rodríguez figura el general de brigada Ángel David Navas Rumbos, hermano del actual comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Henry Navas Rumbos.

Ambos oficiales han desarrollado gran parte de su carrera militar en el entorno de Miraflores, consolidando la presencia de una misma familia en uno de los círculos de mayor poder dentro de la estructura militar venezolana.

Como parte de las resoluciones emitidas, sobresale el ascenso del general de división Javier Enrique Magallanes al grado de mayor general, dentro de la categoría de efectivo de comando.

Delcy Rodríguez realiza ascensos militares Foto: X/prensapresidencial

En esa línea, el Ejecutivo oficializó la promoción del general de división Miguel Antonio Yilales Arteaga al rango de mayor general, también en la categoría de efectivo de comando.

La reciente promoción militar, que contempla 168 ascensos dentro del generalato y el almirantazgo, mantiene el modelo implementado por Nicolás Maduro en 2025, aunque en esta oportunidad concede un mayor protagonismo a la Guardia Nacional.

Con esta reorganización, además de reforzarse la denominada “macrocefalia militar”, aumenta la estructura burocrática de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y se consolida el uso de los altos rangos como una herramienta para fortalecer la lealtad política y el control interno.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: X/prensapresidencial

Nicolás Maduro presidió en distintas ocasiones ceremonias de ascenso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), especialmente en fechas institucionales como el 5 de julio o durante los ciclos anuales de promociones del alto mando militar.