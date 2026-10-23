María Fernanda Cabal le respondió a Petro tras quejarse por la designación de Alejandro Ordóñez en el MinInterior

El exmandatario Gustavo Petro se quejó a través de la red social X, luego que el presidente Abelardo De La Espriella designara a Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Lara.

“Siendo alcalde de Bogotá, me sacó de la Alcaldía, el señor Alejandro Ordoñez con un mañoso proceso. Ahora que Abelardo lo nombra ministro del Interior. Le gané todos los procesos judiciales en las cortes de Colombia: Consejo de Estado, tribunales administrativos, jueces de tutela y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estudian en universidades de derecho. Volví a la Alcaldía de Bogotá a un mes de su exabrupto fascista: burlarse del voto del pueblo. Pertenece a una secta religiosa que la iglesia católica expulsó. Hay que volverlo a derrotar”, fue el mensaje de Petro.

Senadora del petrismo advirtió a Alejandro Ordóñez tras la salida de Rodrigo Lara: “Le anuncio”

Luego de lo dicho por Petro, la senadora María Fernanda Cabal no guardó silencio y le respondió al expresidente.

“Exigirle cuentas a un anarquista como usted es casi un delito. Por eso fue perseguido el entonces procurador. Un país lleno de deseos convertidos en derechos, donde usted, abusando de su poder, destruyó el sistema de basuras de Bogotá, poniendo en riesgo la salud pública, no merecía menos que destitución”, le respondió a Petro la exsenadora Cabal.