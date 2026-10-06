María Fernanda Cabal reaccionó a la risa de Timochenko ante la JEP

La senadora María Claudia Posada reveló en las últimas horas unas declaraciones de Rodrigo Londoño, Timochenko, exlíder de las extintas Farc, ante la JEP.

En un video compartido por Posada se observa a Timochenko bastante cómodo con los magistrados de la JEP y hasta sonriendo.

Esto habría dicho presuntamente Timochenko ante la JEP en una declaración el 14/feb/2019 presidida por la Magistrada Julieta Lemaitre. Frente a los secuestrados: “Había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida (…) tortura no, jamás” Esta sería otra muestra del cinismo y la burla a las víctimas que propicia la JEP. Y hay más: 👇 — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 5, 2026

Lo anterior ha sido rechazado por las víctimas de las Farc y algunos sectores políticos y, quien a propósito reaccionó al respecto, fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

Polémica por la “amabilidad” de magistrados de la JEP con Timochenko y exguerrilleros de las Farc

La excongresista dijo no entender de qué se reía Timochenko ante la JEP, en medio de un procedimiento tan serio donde quienes están de por medio son las víctimas de las Farc.

“¿De qué se ríe Timochenko? ¿De los secuestrados, violados, torturados y asesinados por las Farc que comandó? Relatar ante la JEP conversaciones sobre penas suaves en La Habana y salidas a Varadero es una burla al sufrimiento de Colombia. No nos hace ninguna gracia. La impunidad no se vuelve justicia porque la llamen paz”, dijo Cabal a Timochenko, luego de compartir el fragmento del siguiente video en X.

¿De qué se ríe Timochenko? ¿De los secuestrados, violados, torturados y asesinados por las FARC que comandó? Relatar ante la JEP conversaciones sobre penas suaves en La Habana y salidas a Varadero es una burla al sufrimiento de Colombia. No nos hace ninguna gracia. La impunidad no se vuelve justicia porque la llamen paz. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 6, 2026

En medio de la polémica que han generado dichas intervenciones de Timochenko ante la JEP, el exlíder guerrillero salió en defensa de ese tribunal de justicia transicional.

“La JEP ha sido una próspera cosecha de verdad judicial sobre lo ocurrido en la guerra. Hemos comprendido la magnitud de las afectaciones a las víctimas y hemos asumido nuestra responsabilidad. La potencia transformadora de la JEP cambió a Colombia y a los actores del conflicto”, dijo Timochenko en horas de la tarde de este lunes, 5 de octubre.

Vale recordar que exintegrantes del Secretariado de las Farc están cumpliendo unas sanciones de la JEP a través de la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas en el cementerio de Pitalito, Huila. Entre esos, Timochenko.

“La búsqueda de personas desaparecidas es una de las siete líneas restaurativas que los comparecientes sancionados deben cumplir durante un periodo de hasta ocho años, de acuerdo con la sentencia establecida por la Sección de Reconocimiento de Verdad para cada uno de ellos”, explicó la JEP en medio de la polémica tras las declaraciones de Timochenko.