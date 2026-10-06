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Polémica por la “amabilidad” de magistrados de la JEP con Timochenko y exguerrilleros de las Farc

Nuevas imágenes de audiencias reservadas generan indignación en las redes sociales.

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Redacción Semana
6 de octubre de 2026 a las 7:52 a. m.
Rodrigo Londoño, último comandante de la extinta Farc-EP.
Rodrigo Londoño, último comandante de la extinta Farc-EP. Foto: Fragmento de video publicado por la senadora María Clara Posada.

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, volvió a revelar imágenes reservadas de las audiencias que rindió Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En las grabaciones, según la interpretación de la congresista, quedaría en evidencia la amabilidad y cercanía de los magistrados con el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc-EP.

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Frente a la escena, ella cuestionó: “Me pregunto si los magistrados de la JEP trataron con la misma amabilidad a los soldados y policías que no aceptaron responsabilidad y decidieron, valerosamente, defender su inocencia”.

Posada también alegó: “O si las Farc eran igual de queridos con los niños reclutados, las mujeres violadas, los bebés abortados, los comerciantes extorsionados, los militares secuestrados o los colombianos asesinados”.

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