Gobierno expresa solidaridad con Ucrania por la guerra con Rusia y plantea reforzar la cooperación de defensa y comercio

El Gobierno de Colombia reiteró su solidaridad con Ucrania y su rechazo al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados durante una conversación telefónica entre el canciller colombiano, Omar Bula, y el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha.

Según un comunicado de la Cancillería colombiana, la llamada tuvo lugar el 9 de octubre y estuvo centrada en asuntos de la relación bilateral entre ambos países. Durante el diálogo, el Gobierno colombiano expresó su “solidaridad con el pueblo ucraniano” y reiteró su rechazo al uso de la fuerza “contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

La Cancillería agradeció además la disposición de Kiev “para abordar conjuntamente la situación de los ciudadanos colombianos vinculados al conflicto”.

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Los dos funcionarios también destacaron las posibilidades de fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los sectores de defensa y comercio.

Otro de los asuntos abordados fue la situación de los ciudadanos colombianos vinculados al conflicto en Ucrania. La Cancillería señaló que Colombia agradeció la disposición del Gobierno ucraniano para trabajar conjuntamente en este tema, aunque el comunicado no detalló cuántas personas están involucradas ni las medidas específicas que podrían adoptarse.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Gobierno colombiano continuará promoviendo el diálogo y trabajando para consolidar una agenda bilateral que beneficie a ambos países.