Padre denunció que su hijo que se incorporó al Ejército de Ucrania desapareció: envió mensaje al presidente

Momentos difíciles está pasando la familia del joven de 21 años Santiago Rueda, de quien no saben su paradero desde el pasado 5 de julio, cuando lograron hablar por última vez.

El joven salió del país hacia Ucrania el 23 de mayo, luego de que, según contó a su familia, logró incorporarse al Ejército de Ucrania, país que libra una guerra con Rusia.

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Elmer Rueda Rueda, padre del joven, narró en diálogo con SEMANA la angustia que vive por no saber información sobre su hijo: “Él había logrado hacer una documentación para incorporarse al ejército de Ucrania y se fue el día 23. Habitualmente él se comunicaba al estar allá. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero él se comunicaba, nos enviaba videos, fotos. Pero le perdimos el contacto el día 5 de julio. Ese fue el último día que se logró comunicar y de ahí para adelante no volvió a contestar ni a comunicarse con nosotros”.

El señor Rueda, que vive en el departamento del Tolima, señaló: “Yo he hecho contacto con militares allá buscando la posibilidad de saber de él, pero no ha sido posible”.

Su preocupación viene en aumento, ya que vio que en redes sociales empezaron a salir “panfletos por páginas, principalmente TikTok, donde él aparece en una lista como ya fallecido en combate, pero esas páginas, esas cuentas, son de dudosa procedencia”, por lo que pidió claridad a las autoridades.

El señor Rueda aseguró que su hijo está vinculado con el Ejército de Ucrania ya que el joven les alcanzó a mandar fotos y videos al interior de instalaciones militares.

“Incluso en algún momento me envió un video en entrenamiento. Y se comunicaba y me contaba la situación complicada en los bombardeos, pues tienen que enterrarse en trincheras y esas cosas”, contaba el padre de familia.

El último día de comunicación, que fue el 5, en ese día nos comunicó que la situación estaba bastante pesada: “Muchos drones, muchas bombas, explosiones, muchos gases”.

Finalmente, le envió un mensaje al presidente de la República, Abelardo De La Espriella:

“Es escalofriante lo que hemos logrado encontrar, han creado mafias para extorsionar a los familiares de las supuestos víctimas o supuestos fallecidos, que en casos ni siquiera han sido dados de baja y extorsionan a los familiares pidiéndoles documentación y después de que los animan que van a repatriarlos, a entregar los cuerpos, resulta que hacen solicitud de unas sumas de dinero enormes”.

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“Entonces no solamente están jugando con la incorporación falsa porque los llevan engañados, sino que están montando una especie de negocio con el cuento de que van a devolver el cuerpo, que van a devolver los restos y en ocasiones se da el caso de que no han sido fallecidos aún”, insistió Elmer Rueda.