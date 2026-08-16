Más de 1.800 toneladas de donaciones: la movilización sin precedentes tras el terremoto en Colombia

Tras el movimiento telúrico de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026, el sector privado, entidades gubernamentales, organismos internacionales y miles de ciudadanos de a pie han desplegado una operación masiva de recolección de fondos y abastecimiento para atender a las poblaciones afectadas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Último día para donar: la lista urgente de alimentos y kits de aseo para llevar a El Campín tras el terremoto

La respuesta gremial ha registrado cifras históricas. Durante el marco del Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, la Andi y sus empresas afiliadas alcanzaron una recaudación de 201.637 millones de pesos. Según explicó Bruce Mac Master, presidente del gremio, estos recursos se administrarán mediante una fiducia supervisada para garantizar la transparencia en la reconstrucción.

En el ámbito logístico, la cadena Tiendas D1 formalizó un aporte de 1.000 toneladas de insumos valorados en aproximadamente 5.000 millones de pesos. De acuerdo con declaraciones publicadas por Christian Bäbler, CEO de la compañía, la ayuda se encauza a través de la red de Bancos de Alimentos (ABACO) —con 283 toneladas ya entregadas— y la habilitación de cuatro tipos de kits familiares en sus más de 3.000 locales bajo un esquema de duplicación de donaciones de los clientes.

A estas iniciativas se suman los apoyos operativos de compañías como Avianca, Ecopetrol y Alquería en materia de transporte e infraestructura.

Así avanzan las jornadas de acopio y logística en Unicentro Bogotá, gracias a la labor de decenas de ciudadanos que se han sumado voluntariamente a cargar los camiones con donaciones humanitarias destinados a las zonas afectadas. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/CZhSedqyP9 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 16, 2026

La banca multilateral y gobiernos extranjeros activaron esquemas directos de asistencia técnica y financiera. La cooperación internacional reporta sumas superiores a los 3.800 millones de pesos provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

En detalle, el Banco Mundial asignó 700.000 dólares directos, distribuidos en 350.000 para la Cruz Roja, 200.000 destinados a la evaluación de daños y 150.000 para apoyo técnico.

Asimismo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional coordinó el arribo de 20 toneladas de insumos médicos y primeros auxilios enviados por el Gobierno de la India.

Por su parte, las filiales de la Cruz Roja en Ecuador y República Dominicana habilitaron canales bancarios internacionales para transferir donaciones directamente a Colombia.

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A nivel distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Idiger coordinaron la recolección entre 344 y 500 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad en acopios masivos como el Estadio El Campín y el Movistar Arena. La capital ha despachado 63 camiones hacia las zonas de desastre y movilizó a más de 100 bomberos, 30 ingenieros estructurales y 18 técnicos de acueducto.

Por su parte, la Cruz Roja Colombiana reporta el envío de más de 280 toneladas de ayuda básica hacia Buenaventura, Cali, Quibdó y Pereira, complementado por la Red de Bancos de Alimentos, que gestionó la entrega inicial de 50 toneladas de víveres no perecederos en albergues temporales.