Fenómeno de puja golpea a Buenaventura: familias evacuaron con sus pertenencias por fuerte aumento de la marea después del terremoto

A la difícil situación que atraviesa el Pacífico colombiano tras el terremoto del pasado 10 de agosto se suma una nueva emergencia. El fuerte aumento del nivel del mar por el denominado fenómeno de puja provocó inundaciones en varios sectores de Buenaventura, Valle del Cauca, durante las últimas horas.

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Uno de los puntos más afectados es Juanchaco, zona turística del distrito, donde familias y comerciantes tuvieron que sacar sus pertenencias de viviendas y establecimientos ante el ingreso del agua. Imágenes conocidas durante la emergencia muestran calles completamente anegadas y habitantes movilizándose en medio de la inundación.

De acuerdo con información preliminar conocida este domingo 16 de agosto, los efectos también se han sentido en Ladrilleros, La Bocana y Punta Soldado, entre otras comunidades ubicadas sobre la zona costera.

La marea alcanzó los 4,91 metros

Según los reportes preliminares divulgados desde Buenaventura, la marea más alta de esta jornada se habría registrado hacia las 5:57 de la mañana, cuando alcanzó una altura aproximada de 4,91 metros.

El episodio está relacionado con las mareas de sicigia, conocidas popularmente en el Pacífico colombiano como pujas, periodos en los que el nivel del mar aumenta considerablemente y puede generar inundaciones en comunidades costeras.

La situación se vio agravada por las fuertes lluvias registradas durante la noche del sábado 15 de agosto. En sectores como Juanchaco y el barrio Lleras se reportaron complicaciones por la acumulación de agua, mientras habitantes intentaban proteger sus viviendas, negocios y pertenencias.

Videos difundidos desde la zona muestran la magnitud de la emergencia. En Juanchaco, algunas personas tuvieron que cargar al hombro sus pertenencias y abandonar temporalmente los puntos alcanzados por el agua, mientras comerciantes buscaban poner a salvo elementos de sus establecimientos.

#Colombia | La noche del 15 de agosto, en Buenaventura, se registraron fuertes lluvias que complicaron la situación en algunos sectores. Así luce el panorama en el barrio Lleras y en Juanchaco.



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Esperan balance oficial de afectaciones

Por ahora, no existe un consolidado oficial sobre el número de familias damnificadas ni los daños materiales ocasionados por el fenómeno. De manera preliminar, desde la zona se habla de cientos de familias afectadas, cifra que deberá ser confirmada por las autoridades.

Los organismos de socorro y las autoridades locales adelantan la evaluación de lo ocurrido para establecer el alcance de las inundaciones y determinar las necesidades de las comunidades.

La emergencia ocurre mientras buena parte del país continúa concentrada en atender las consecuencias del fuerte terremoto del 10 de agosto, que dejó graves afectaciones en diferentes departamentos. Ahora, en Buenaventura, las comunidades costeras enfrentan además los efectos de las fuertes lluvias y el incremento extraordinario de la marea.