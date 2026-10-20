JD Vance dice que contaría con el apoyo de Trump si se postula a la Presidencia en 2028

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha expresado su confianza en que obtendría el respaldo “de inmediato” del presidente Donald Trump si finalmente decide presentar su candidatura a la Casa Blanca en las elecciones de 2028, al tiempo que se ha desmarcado del reciente apoyo por parte de Trump al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aspira a ser reelegido en el cargo en las próximas elecciones en Israel, que se celebrarán el 27 de octubre.

En una entrevista concedida a la plataforma 2Way, Vance ha asegurado que, aunque actualmente está plenamente centrado en las elecciones de mitad de mandato —las midterms, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre— y no ha abordado el escenario de 2028 directamente con Trump, cree que el dirigente republicano le respaldaría desde el primer momento si da el paso, cuyo apoyo describe como determinante dentro del propio partido.

En el plano de la política internacional, Vance se ha desmarcado de la postura del inquilino de la Casa Blanca, quien recientemente mostró su respaldo a la reelección del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. “El presidente tiene el aval más eficaz de la historia política (...), yo respaldo a candidatos estadounidenses y en eso me centro”, ha aclarado. “No estoy ni a favor ni en contra, no me voy a involucrar en las elecciones israelíes”, ha sentenciado.

Sobre el conflicto en Europa del Este, Vance ha definido a Ucrania como un “socio” pero se ha negado a catalogarlo como un aliado de Washington, recordando que no existe un tratado de alianza oficial ni Kiev pertenece a la Otan. Pese a reconocer que Ucrania es “un país admirable”, ha criticado los recientes ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, argumentando que estas acciones buscan restringir el suministro y elevan el coste de la energía para los estadounidenses, lo que evidencia que, de vez en cuando, ambos países mantienen “intereses divergentes”.

Además, el vicepresidente ha abordado la reciente ola de disturbios en países europeos como Francia, vinculándolos de manera directa con las políticas migratorias y la falta de asimilación cultural de las nuevas poblaciones. Según Vance, estos altercados y saqueos se concentran en “enclaves étnicos” y son el resultado directo de “traer a personas que no comparten la cultura del país al que llegan”. Una situación de caos urbano que, ha advertido en clave electoral de cara a los inminentes comicios legislativos, representa “el futuro que los demócratas en el Congreso quieren para Estados Unidos”.

En cuanto a lo doméstico, Vance ha abordado la carrera al Senado por Michigan, donde ha arremetido contra el candidato demócrata Abdul El-Sayed, tachando de “absurdas” las comparaciones entre las críticas hacia él por su religión y las que sufrió John F. Kennedy por ser católico en 1960.

Vance ha argumentado que el escrutinio sobre El-Sayed no se debe a su fe ni origen, sino a que “dice muchas locuras” sobre cuestiones como la Sharia o sus presuntos vínculos con figuras polémicas en relación a los atentados terroristas del 11 de Septiembre. “Me da igual cuál sea su religión o etnia, me preocupa el hecho de que sea una persona loca y por eso quiero que gane Mike Rogers (el candidato republicano por ese estado)”, ha concluido.

Vance también se ha referido a las críticas en torno a los recientes negocios de la familia Trump, como aquellos vinculados a las criptomonedas o un documental de Netflix. El vicepresidente ha rechazado las acusaciones de que el presidente y su entorno se estén lucrando por su posición en la Casa Blanca.

“Sus vidas y sus negocios estuvieron a punto de ser destruidos” por las presiones judiciales de los últimos años, ha argumentado, negando cualquier evidencia de que estén vendiendo acceso a la Administración. “No creo que el criterio deba ser que el hijo del presidente, que no se dedica a la política, no pueda ganarse la vida”, ha defendido sobre la actividad de Eric o Donald Trump Jr.

*Con información de Europa Press.