Política

Lina María Garrido, directora de la ANT, le responde a Wilson Arias por supuestos resultados de Petro: “Engañar a campesinos”

Aseguró que, pese al giro de un billón de pesos a la SAE para adquirir 546 predios en 2024, solo se escrituraron 5.

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Redacción Semana
28 de octubre de 2026 a las 9:29 a. m.
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, cuestionó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro en la compra y transferencia de predios destinados a campesinos, indígenas y comunidades negras.
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, cuestionó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro en la compra y transferencia de predios destinados a campesinos, indígenas y comunidades negras. Foto: Francisco Calderón

Los adeptos al Gobierno de Gustavo Petro, que tuvo cifras regulares en varios frentes, han tratado desde hace varios meses de exaltar supuestos resultados obtenidos. Uno de los que más han hablado es el referente a la Agencia Nacional de Tierras y la entrega de tierras a campesinos.

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El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, intentó hacer un lavado de cara al Gobierno anterior, asegurando que el Gobierno pasado supuestamente compró 647 predios para los campesinos y que ahora este Gobierno no quiere entregarlos. Además, dijo que habrían pagado cerca de 1,6 billones de pesos.

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Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro recibió un proceso de compra de predios que no se habría concretado legalmente, pese a los recursos girados para ese propósito. Foto: Colprensa - Agencia Nacional de Tierras - Composición Semana

Tras esas afirmaciones, la directora de la ANT, Lina María Garrido, desmintió lo relatado por Arias. Aseguró que, pese a que hubo un billón girado, lo cierto es que solo hay cinco predios escriturados y que el Gobierno anterior habría engañado a campesinos, indígenas y comunidades negras.

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“Quiero contarles a los colombianos que el Gobierno Petro prepagó las tierras con las que engañaron a los campesinos. En 2024 su Gobierno le giró a la SAE un billón para adquirir 546 predios y sabe cuántos lograron transferir con escritura en 2 años. Cinco. Una vergüenza”.

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La directora de la ANT aseguró que la administración actual revisará los predios y sus precios antes de entregarlos, con el objetivo de garantizar que las tierras sean productivas y cuenten con escrituras y seguridad jurídica. Foto: Agencia Nacional de Tierras

Garrido añadió que, como no pudieron hacerlo legalmente, el Gobierno mandaba a la gente a invadir los predios. Luego tuvieron que reducir el número de predios a entregar a 382, porque mientras los campesinos esperaban sus tierras, el Gobierno buscaba comprar hectáreas a un precio irrisorio.

“Nosotros no vamos a entregar tierras con actas improvisadas. Vamos a entregar tierras productivas con escrituras y con verdadera seguridad jurídica. Estamos revisando cada predio y cada precio, para hacer las cosas bien y que la tierra llegue a quien ustedes engañaron. Bienvenido a la Patria Milagro”, dijo Garrido ante las quejas del senador del Pacto Histórico.

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La polémica por la compra y entrega de tierras a campesinos enfrentó al senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, con la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido. Foto: @AgenciaTierras