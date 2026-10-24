Lina Garrido, directora de la ANT, denunció deterioro de Isla Fiesta, recuperada por la anterior administración

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, visitó el predio de Isla Fiesta, en las islas del Rosario, en Cartagena, y denunció que el inmueble recuperado durante la anterior administración se encuentra en total deterioro.

La ANT revela millonario ahorro tras la salida de 1.040 contratistas de la administración Petro

“Estamos haciendo inspección en todas las islas del Rosario. Estamos en Isla Fiesta, una propiedad que estaba en muy buenas condiciones, dicho por los moradores, y tenemos el registro fotográfico”, afirmó la funcionaria de la entidad.

Garrido contó que el exdirector de la ANT, Felipe Harmán, lo recuperó en enero de 2026, pero actualmente se encuentra en condiciones deplorables.

La directora de la entidad mostró imágenes de los pisos caídos, los techos y las paredes deteriorados, y el mal estado del predio.

La funcionaria denunció que en su momento el gobierno anterior anunció con bombos y platillos la recuperación de este predio que hoy está abandonado. “Hicieron el show como estaba acostumbrado, pero sin ningún plan. Aquí la ANT nunca tuvo posesión para salvaguardar o proteger lo que hay aquí”, señaló.

Garrido recordó que este caso se encuentra en estudio del Consejo de Estado y se está verificando el debido proceso. Dijo que no se puede permitir que la autoridad de tierras haya llevado a cabo el procedimiento de recuperación sin salvaguardar lo que se encontraba en ese lugar.

“Encontramos un total desastre. El riesgo jurídico que se va a dar con una decisión, si se da en contra de la Agencia Nacional de Tierras, va a ser de la plata de los colombianos y de la ANT”, alertó.

La ANT emitió una resolución, firmada por Harman, el 24 de enero de 2026, en la que la entidad delegó a una funcionaria la recuperación del predio y adelantar las gestiones correspondientes.

Isla Fiesta se encuentra en las islas del Rosario en Cartagena. Foto: Tomada Travelgrafía

Posteriormente, en abril, Harmán se mostró sorprendido porque el Tribunal de Bolívar decidió no quitarle el predio al empresario Andrés Jorge Lisocky Fryde, quien tenía el arriendo sobre la isla, hasta que se resuelva el caso de fondo, a pesar de que la ANT cuestionó que ha incumplido los lineamientos.

Ese es el caso al que se refiere Garrido, que está siendo estudiado por el Consejo de Estado para tomar decisiones de fondo.

Harman reclamó que el empresario pagaba 280.000 pesos mensuales por el arrendamiento del predio, lo que resulta una cifra irrisoria por este paraíso natural de los colombianos, que según la actualización del canon estaría en 11 millones de pesos. El contrato de arrendamiento con el empresario habría finalizado en el 2023, según dijo en su momento Harman.