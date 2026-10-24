Gobierno fijó plazo definitivo para ejecutar medidas preventivas para enfrentar el riesgo de un apagón por el fenómeno de El Niño

La amenaza de un racionamiento energético mantiene en alerta a Colombia. Ante un escenario complejo, el Gobierno De La Espriella fijó el 31 de diciembre como fecha límite innegociable para implementar medidas de choque que eviten un apagón en el país.

Ideam confirma oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño a Colombia: será fuerte y sus efectos se extenderían hasta 2027

La urgencia responde, según el Gobierno nacional, a la confirmación por parte del Ideam de que el fenómeno de El Niño ya se ha instalado y podría extenderse hasta marzo de 2027.

“No estamos enfrentando una sequía cualquiera”, manifestó este sábado el vocero del Gobierno, Miller Soto, tras explicar que existe un 98 % de probabilidad de que su intensidad sea muy fuerte y un 75 % de que se convierta en la más severa de la historia registrada del país.

Soto, en un video oficial publicado en las redes de la Presidencia de la República, señaló que a este desafío climático se suma un sistema eléctrico heredado al borde del colapso financiero y con graves retrasos en proyectos de transmisión.

Por eso, anunció que, para mitigar este riesgo, el presidente De La Espriella le solicitó al Congreso de la República la aprobación urgente del traslado de 1,2 billones de pesos del presupuesto de 2026.

Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, se destinará una inyección de 1,5 billones de pesos para sanear la deuda corriente de la empresa Aire y capitalizar a Dispac.

Informó que el Ministerio de Minas y Energía ha puesto en marcha el Plan Energía Ya. Entre las decisiones estructurales adoptadas destaca la ampliación de la planta Spec para aportar 58 GBTUD adicionales de gas, así como la flexibilización técnica de la operación de Hidroituango.

Asointermedias impulsa acciones de prevención y seguimiento en las ciudades intermedias ante el fenómeno de El Niño

Adicionalmente, a través de la Creg, se tomó la decisión preventiva de encender desde ya las plantas térmicas de respaldo para proteger las reservas hídricas de las represas antes de que se agoten, informó el vocero del Gobierno.

“Además, tomamos una decisión preventiva fundamental a través de la Creg. Garantizamos desde ya la generación térmica necesaria para enfrentar este periodo seco. Para explicarlo en palabras sencillas, no vamos a esperar a que las represas se queden sin agua”, señaló Soto.

Para acompañar esta medida, se lanzó la campaña Recursivos por Naturaleza. El Gobierno pidió un consumo inteligente adaptado a cada región. En las ciudades cálidas de la costa Caribe, se sugiere ajustar el aire acondicionado entre los 23 °C y 25 °C. En ciudades frías como la capital, se recomienda tomar duchas de pocos minutos, dado que calentar el agua para el baño y el lavado de platos representa el 70 % del gasto de agua, y exige una alta cantidad de electricidad.

Finalmente, el Gobierno De La Espriella hizo un llamado a la industria y al comercio para modernizar sus procesos y producir más consumiendo menos. Con la planificación del Estado y la solidaridad ciudadana, el país busca superar esta crisis.

“Enfrentar el embate de la naturaleza requiere disciplina, pero requiere también solidaridad. Tenemos el plan, tenemos los recursos y tenemos los colombianos el carácter para ejecutarlos. Si combinamos un Estado que planifica con una ciudadanía solidaria y recursiva, no habrá sequía que detenga a Colombia”, concluyó Soto en el pronunciamiento oficial.