Concejal le pide al Idiger los planes para prepararse ante el fenómeno de El Niño que podría azotar a Bogotá

En la tarde de este 22 de octubre, el concejal David Saavedra les pidió expresamente al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) precisar los planes, recursos y protocolos con los que cuenta la ciudad para enfrentar el fenómeno de El Niño 2026-2027.

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Esto se debe a que la ciudad podría experimentar algunos efectos de este evento climático, que incluye sequía e impacta el suministro de energía y la continuidad de servicios esenciales como la atención médica, el agua, la movilidad y la respuesta a emergencias.

David Saavedra alertó sobre los riesgos del Fenómeno de El Niño y pidió identificar los recursos disponibles para atender una posible contingencia energética en Bogotá. Foto: stock.adobe

“Colombia no puede estar en manos de negacionistas del cambio climático, porque el fenómeno de El Niño exige decisiones oportunas y no podemos esperar a que la sequía afecte la generación de energía, encarezca los alimentos y golpee el bolsillo de los hogares para empezar a actuar”, dijo el concejal Saavedra.

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Pidió, además, incorporar de manera específica el riesgo de desabastecimiento energético en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 2018-2030, identificar la infraestructura crítica que podría verse afectada por interrupciones eléctricas y precisar qué recursos del Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Fondiger) estarían disponibles para atender una contingencia durante el periodo 2026-2027.

Ante la posible sequía, David Saavedra pidió aclarar qué recursos tiene Bogotá para responder a una contingencia y qué acciones adelantan las entidades para ahorrar energía. Foto: Cortesía prensa David Saavedra

“Necesitamos saber con qué recursos cuenta Bogotá para responder ante una contingencia y qué están haciendo las entidades del Distrito para ahorrar energía, porque no podemos pedirles a los ciudadanos que reduzcan su consumo mientras las instituciones no demuestran que también están haciendo su parte”, señaló el Concejal.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a llevar a cabo la campaña Una gota de conciencia, para hacer un uso responsable del agua y la energía, e insistió en que los esfuerzos de los hogares deben estar acompañados de decisiones institucionales que permitan anticiparse a los efectos de la sequía.