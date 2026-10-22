“La amabilidad en la política nos podría hacer más exitosos”: la conversación de Iván Duque con Matt Harris

En la tarde de este 22 de octubre, se desarrolló el foro HumanaMENTE organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), creada por el expresidente Iván Duque, quien estuvo conversando con Matt Harris, director senior de BlackRock y cofundador de Global Infrastructure Partners.

Ambas personalidades conversaron durante el foro de la amabilidad, como un eje central que puede transformar la sociedad, pues crear buenas personas promete generar mejores sociedades.

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En uno de los apartes, Harris se refiere a que existe una manera de retribuir todo lo que se ha ganado en la vida para las próximas sociedades. Tras esta afirmación, Duque le pregunta sobre su “obsesión por la amabilidad”, una actitud que es “gratuita y que a nadie le cuesta”.

Matt Harris, cofundador Global Infrastructure Partners (GIP); Senior Managing Director BlackRock; fundador The Bedari Collective; Founding Member y Executive Committee Member UCLA Bedari Kindness Institute. Foto: Alejandro Acosta

Ante su obsesión por la amabilidad, Matt Harris argumenta que cuando empezó a examinar en detalle el concepto, pensó que lo importante en la vida es la conexión, dado que todos los seres humanos están “cableados” para la conexión, que tiene que ver con los momentos de la vida donde se siente a otra persona.

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“Todo tiene que ver con la conexión. La amabilidad es una manera de mostrar conexión. Si le abres la puerta a alguien y dejas que pase primero que tú, te sientes bien. Eso es conexión y todos estamos cableados para ser así y eso tiene que ver con cómo podemos conectarnos; puede ser con cualquier persona, amigos, familia, colegas. Esto tiene que ver con las relaciones. Hay ocho billones de personas en el planeta y todos ven la vida de distintas maneras. Esto busca saber cómo veo el mundo a través de otro. Es lo que realmente me mueve, me emociona. Eso, conocer cada vez a más personas”, precisó.

Iván Duque Márquez, expresidente de la República de Colombia. Foto: Alejandro Acosta

El expresidente Duque se refirió al índice de la felicidad, tras una conversación con el primer ministro de Bután. Aseguró que esta zona asiática ha sido analizada por la amabilidad política. Preguntó si las personas, al ser más profundas en explorar y diseminar la amabilidad en la política, podrían ser más exitosas.

"Cuando los seres humanos sienten el caos, la complejidad y la confusión que experimentamos hoy en día, genera aislamiento, soledad y miedo. A veces los líderes intentan aprovecharse de esos sentimientos": Matt Harris. https://t.co/JRz9zoNabV https://t.co/NttPw51X22 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026

“Totalmente. Es un tiempo muy complicado el que estamos viviendo en el mundo. Hay tecnología, cambio climático, guerra, hambruna. Cuando los seres humanos sienten el caos, eso genera aislamiento, soledad, miedo y a veces los líderes intentan aprovecharse de esos sentimientos. Pero es importante saber cómo introducimos la amabilidad en la política, de tal manera que haga que las personas se queden en la habitación cuando están discutiendo. La gente se convierte en el enemigo; vemos esta polarización en EE. UU., entonces, ¿cómo presentamos esa idea de que todos estamos conectados, de ser amables en la política? Eso es esencial para cerrar esta brecha, tanto a nivel individual como colectivo”, añadió.