Colombia se suma a importante ranking mundial; ocuparía el segundo lugar en destacada categoría

Colombia fue destacada en la edición 2025 del Expat Insider Survey citado por Seasia, donde el país apareció como el segundo más acogedor del mundo, gracias a la amabilidad y hospitalidad de su población.

El informe también señala que Colombia se ubicó entre los tres destinos más atractivos para expatriados, impulsada por la buena relación entre costo y calidad de vida, la facilidad para encontrar vivienda y las experiencias positivas reportadas por quienes viven en el país.

La encuesta evaluó aspectos como la integración social, las finanzas personales y las condiciones para establecerse, además de mencionar desafíos relacionados con la seguridad, la burocracia y la barrera del idioma.

¿Qué dijeron los expatriados sobre la amabilidad de los colombianos?

Los resultados del Expat Insider Survey señalan que la amabilidad y la hospitalidad son dos de los aspectos que más destacan los expatriados sobre Colombia. Según el informe, el país ocupa el segundo lugar mundial entre los más acogedores, y cuatro de cada cinco extranjeros dicen sentirse bienvenidos y afirman que la población local facilita la integración social.

En materia económica, el estudio muestra niveles altos de satisfacción. El 81 % de los expatriados expresó sentirse conforme con su situación financiera en Colombia, una cifra muy por encima del promedio global.

La percepción de un costo de vida bajo y la facilidad para encontrar vivienda también influyen en esa valoración: el 65 % considera sencillo hallar alojamiento y el 75 % afirma que es asequible.

Sin embargo, el informe no pinta un panorama homogéneo: señala también puntos débiles que explican por qué Colombia no ocupa el primer lugar. Entre las dificultades más mencionadas están la seguridad personal, la percepción de inestabilidad política y la complejidad de trámites administrativos.

El 65% de los entrevistados considera que la burocracia local es compleja y advierten limitaciones en la oferta de servicios digitales del Estado. Aprender español, según el informe, reduce fricciones a la hora de manejar trámites y de integrarse socialmente.

Más allá de los indicadores de la encuesta, Colombia es un país que suele llamar la atención por su diversidad cultural y el ritmo de vida que combinan trabajo y actividades al aire libre en ciudades y regiones muy distintas entre sí.