¿Cuándo comienza la Novena de Aguinaldos en Colombia 2025?

La Novena de Aguinaldos comienza el 16 de diciembre y se extiende hasta la Nochebuena, el 24 de diciembre. Es la práctica religiosa y festiva más repetida en hogares, parroquias y grupos comunitarios de Colombia durante los días previos a la Navidad.

Esta tradición se compone de nueve jornadas que evocan la espera y preparación para el nacimiento de Jesús; por eso se rezan los nueve días anteriores al 25 de diciembre: del 16 a 24 de diciembre. Esta estructura —nueve días de oración y canto— es la que se mantiene en la tradición hispanoamericana desde hace siglos.

La autoría de las oraciones que se usan en la Novena de Aguinaldos se atribute al fraile franciscano Fernando de Jesús Larrea, quien escribió los textos en la década de 1970. La práctica se difundió desde sitios como Quito y llegó a Colombia por la gestión de comunidades religiosas y colegios del periodo colonial, que ayudaron a conservar y adaptar las oraciones.

¿Dónde se celebra la novena?

No hay una única forma ni un único lugar: se rezan en iglesias, capillas, centros culturales y, con mucha frecuencia, en los hogares. La novena en casa reúne a familiares, vecinos o amigos alrededor de lecturas, oraciones, villancicos y, a menudo, comida típica. Esa flexibilidad es parte de lo que explica su pervivencia.

La novena tiene un formato repetido cada día:

Oración para todos los días: una plegaria inicial que abre cada jornada.

Consideración o lectura del día: un breve texto que profundiza en un aspecto del misterio de la Navidad.

Oración a la Santísima Virgen.

Oración a San José.

Gozos o aspiraciones: estrofas cortas que se cantan entre los asistentes.

Oración al Niño Jesús.

Villancicos y cierre: cantos populares que suelen acompañarse con panderetas y otros instrumentos caseros y comida compartida.

Temas por día

En la tradición popular cada día está asociado a una meditación distinta:

16 de diciembre: la anunciación a María.

17 de diciembre: el viaje de María y José hacia Belén.

18 de diciembre: la búsqueda de posada.

19 de diciembre: el anuncio a los pastores.

20–23 de diciembre: adoración y preparación (pastores, magos, preparación del corazón).

24 de diciembre: culminación con la Nochebuena y la llegada del Niño.

Estos esquemas pueden variar según la práctica local o la edición de la novena que se use.