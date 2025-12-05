¿Cómo puede un colombiano disfrutar del Tren de la Navidad y la Esperanza 2025? El paso a paso

La Gobernación de Boyacá y la compañía Acerías PazdelRío anunciaron el Tren de la Navidad y la Esperanza 2025.

“Descubre una Boyacá que se vive con los sentidos. Un viaje que te abraza con su historia, te sorprende con su industria y te enamora con su magia. Prepárate para vivir la aventura, cultura y disfrutar de los rincones que solo el departamento sabe llevar. El tren de la vida y la esperanza de Paz del Río, uno de los mayores atractivos turísticos de Boyacá, el único de pasajeros y carga de todo el país, ¿qué lo hace único? Vagones de lujo y un vagón histórico, recorridos por lugares mágicos y llenos de historia, todo en su solo viaje", señaló PazdelRío, siderúrgica integrada del país que produce acero desde la extracción de materias primas.

“Turismo industrial, naturaleza, cultura y tradición. Con el respaldo de la tienda PazdelRio, apoyamos a los emprendedores locales. Súbete al Tren de la Vida y la Esperanza y déjate llevar”, agregó la compañía, al dar a conocer los planes previstos para subirse al tren.

Imagen de los precios para subir al Tren de la Navidad y la Esperanza 2025 | Foto: Gobernación de Boyacá

Este proyecto turístico suele operar desde la estación del tren de PazdelRío, ubicado en el municipio de Corrales (Boyacá) porque es donde se encuentra el “Tren de la Vida y la Esperanza”. Este municipio es muy famoso en diciembre por cuenta de sus alumbrados.

Así es el Tren de la Navidad y la Esperanza 2025:

Condiciones y restricciones

Todo niño mayor de 2 años debe pagar ticket y ocupa silla.

Todos los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto responsable.

La reserva será válida únicamente para la fecha y hora del recorrido, en caso de no estar presente en la salida del tren perderá el cupo.

Por la seguridad y el bienestar de mascotas, no se permite su ingreso.

No se permite el consumo de alimentos o bebidas dentro del tren.

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas, ni sustancias psicoactivas.

No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez.

Se prohíbe fumar dentro de los vagones.

Por temas de seguridad, durante el recorrido se recomienda que todo pasajero permanezca sentado y está prohibido asomarse por las ventanas sacando la cabeza, manos y, en su defecto, sacar el celular.

El Tren de la Vida y la Esperanza cuenta con dos vagones para personas con movilidad reducida, lo cual le permite llevar silla de ruedas siempre y cuando ésta sea plegable para que pueda ingresar al vagón.

Ir con ropa cómoda, buen abrigo y con la mejor disposición.

Cuando se ingresa al enlace de ventas de las entradas se ofrecen tres destinos boyacenses: Nobsa, Corrales y Paz de Río. Y dependiendo de la ruta que elija la persona varían los precios.

Las rutas del Tren de la Navidad y la Esperanza 2025, en Boyacá | Foto: Acerías PazdelRío

En Boyacá también acaba de ser célebre la inauguración del alumbrado del Puente de Boyacá, uno de los más admirados de Colombia.

La iluminación del Puente de Boyacá, el primero de diciembre de 2025 | Foto: Gobernación de Boyacá