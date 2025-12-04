Suscribirse

Medellín en Navidad 2025: actividades gratuitas para celebrar esta época especial

La agenda navideña de Medellín para Navidad cuenta con más de 20 planes gratuitos para disfrutar.

Redacción Turismo
4 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
Medellín en Navidad
Medellín ofrece una amplia oferta de actividades gratuitas | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

El pasado 28 de noviembre de 2025, Medellín encendió oficialmente la temporada navideña con la apertura de los alumbrados en Parques del Río. En este punto de interés, cientos de ciudadanos se reunieron para iluminar la ciudad y celebrar un montaje que incluye más de 25.000 figuras decorativas, creadas en homenaje a los 350 años de la ciudad y a los 70 años de EPM.

Tras este acto que lleno de luz y alegría a la capital antioqueña, la Alcaldía de Medellín dio a conocer la agenda navideña que cuenta con más de 20 planes gratuitos para disfrutar en las 16 comunas y 5 corregimientos, pensadas para que familias, vecinos y visitantes disfruten del arte, la música y la creatividad.

Por eso, si planea viajar a la Ciudad de la Eterna Primavera en diciembre, a continuación encontrará algunas opciones de planes gratuitos para disfrutar de la magia navideña en un destino que se ha consolidado como uno de los más visitados de Colombia por turistas nacionales y extranjeros.

Parque Cultural Navideño

El Parque de los Pies Descalzos es el epicentro del Parque Cultural Navideño. Este lugar mantiene una programación especial para esta época, con eventos diarios de 7:00 de la noche a 1:00 de la mañana.

La entrada es gratuita para toda la familia. Entre las actividades destacadas figura la Noche de Trova Parrandera, que se realizará el 5 de diciembre e incluirá un festival con 12 Reyes Nacionales de la Trova y un espectáculo musical de La Toma Parrandero y “El Boquiabierto”. Ambas jornadas serán de acceso libre.

Caravanas navideñas

Estas caravanas empezaron a llenar de alegría las comunas de Medellín desde el pasado 4 de diciembre y así lo seguirán haciendo hasta el 8 de este mismo mes. La ruta incluye zonas como Laureles, La Floresta, el Bulevar de la 21 y San Javier.

También pasarán por el parque de Belén, Cristo Rey y El Poblado, llegando el 7 de diciembre a Boston, Villa Hermosa y La Milagrosa para, luego, terminar en Robledo, el Bulevar La 99 y el Parque Biblioteca Doce de Octubre.

Cultura Parque Iluminado

Se trata de un un circuito artístico gratuito disponible entre las 5:00 p.m. y 11:00 p.m., que se irá presentando en diferentes parques de Medellín. El 5 de diciembre, por ejemplo, el turno será para el Parque de Villa Hermosa.

Medellín, Colombia
Navidad en Medellín, Colombia | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API
El 6 llegará al Parque Biblioteca Doce de Octubre; el 7 a la centralidad de Palmitas; y el 8 de diciembre en la Casa de Gobierno de Altavista, extendiéndose hasta el 14 de diciembre en otras zonas de la capital antioqueña.

A todo esto se suman las Plazas de Navidad, con recorridos habilitados entre 6:00 p.m. y 11:00 p.m., del 6 al 14 de diciembre; el Corredor Navideño, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., con comparsas, cuenteros, chirimías y personajes itinerantes; el Desfile Mitos y Leyendas; y encuentros en el famoso Parque Arví, entre otros planes imperdibles.

Turismo en AntioquiaMedellínNavidad

Noticias Destacadas

