Turismo en Medellín: estas son las cifras que se proyectan para la temporada de fin de año

Medellín proyecta una temporada turística de fin de año muy activa, impulsada por los alumbrados navideños y el flujo de visitantes internacionales.

De acuerdo con la alcaldía de la capital antioqueña, se proyecta que para diciembre arriben entre 220.000 y 225.000 pasajeros a la ciudad. Para enero, se estiman entre 190.000 y 195.000 pasajeros, de los cuales se espera que, en promedio, el 54.4 % sean visitantes colombianos o extranjeros no residentes en el país.

“Proyectamos una temporada muy positiva para Medellín. Esperamos que en diciembre lleguen cerca de 225.000 pasajeros y en enero 195.000, por punto migratorio del aeropuerto José María Córdova. Calculamos que la ocupación hotelera esté entre 68 % y 70 %”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López.

En cuanto al impacto económico, el Sistema de Información Turística prevé que los turistas generarán un gasto aproximado de 143.7 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 11.5 % frente a la estimación realizada para la misma temporada del año pasado, que fue de 128.9 millones de dólares; gastos que se ven reflejados en alojamiento, transporte interno, gastronomía, compras y actividades de ocio.

Asimismo, las dos terminales terrestres se preparan para movilizar a más de 5.400.000 viajeros entre fin y principio de año. Según Terminales Medellín, los destinos más visitados serán Bogotá, el Eje Cafetero, la Costa Caribe y municipios turísticos de Antioquia como Rionegro, Santa Fe de Antioquia y Turbo. Además, 430.000 vehículos de transporte público se alistan para movilizar pasajeros en este periodo.

De acuerdo con la alcaldía de la capital antioqueña, se proyecta que para diciembre arriben entre 220.000 y 225.000 pasajeros a la ciudad. | Foto: Natalia Botero

‘Óscar del Turismo’

Medellín recibió en septiembre pasado un importante reconocimiento de la industria turística internacional.

La capital antioqueña obtuvo por primera vez el premio South America’s Leading City Tourist Board 2025, en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística, en el marco de los World Travel Awards (WTA), considerados los ‘Óscar’ del turismo por su relevancia global.

El reconocimiento fue otorgado al Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, una fundación sin ánimo de lucro que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, aunque es privada por su modelo institucional, cumple una labor de interés público “al dedicarse a la promoción y posicionamiento internacional, como puente entre el sector público y el privado”.