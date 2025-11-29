Visitar Antioquia es uno de los planes que seguro muchas personas quieren hacer. Medellín, su capital, es uno de los destinos más apetecidos por los viajeros, quienes encuentran en esta ciudad uno de los lugares más acogedores y llenos de encantos para disfrutar.

Pero más allá de los atractivos de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, como se le conoce, también están muchos municipios en donde sus habitantes esperan a los turistas con los brazos abiertos, para compartirles sus tradiciones, su gastronomía y las costumbres que los hacen únicos.

A un poco menos de tres horas de Medellín se encuentra uno de esos encantadores destinos que vale la pena visitar. Se trata de Sonsón, un municipio icónico en la historia de la arquitectura antioqueña, debido a que ha tenido diversas expresiones en sus construcciones que han alimentado su identidad, indica el portal Turismo Antioquia Travel.

Sonsón se caracteriza por su cantidad de museos. | Foto: Getty Images

Este sitio oficial explica que en la fundación de este poblado, los españoles tuvieron gran influencia en las construcciones de las casas y calles del municipio, pero luego las tradiciones indígenas influyeron en la expansión de esas edificaciones y, adicionalmente, sus espacios públicos fueron transformándose a través del tiempo, dejando una gran cantidad de lugares que hoy son museos y sitios dignos de conocer y admirar.

En la lista se encuentra la Casa de los Abuelos que conserva las tradiciones ancestrales, el Museo de Arte Religioso, el Pablo Jaramillo, la Sala Arqueológica Sonsón y el Museo Folclórico, entre otros.

Se dice que si bien todos los municipios del departamento tienen una rica historia, en Sonsón hay un gran aporte en la colonización antioqueña hacia el viejo Caldas, Cauca y Valle del Cauca. Su riqueza cultural se afianza principalmente en el centro histórico.

Para quienes disfrutan de la naturaleza y el contacto con el medio ambiente, Sonsón destaca porque posee todos los pisos térmicos, desde el calor de la zona del Magdalena Medio en los corregimientos de La Danta, San Miguel y Jerusalén, pasando por climas templados y calientes en algunos sectores de los corregimientos Los Medios, Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henaos, hasta el clima frío de páramo donde se asienta la cabecera municipal.

Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Sonsón, Antioquia. | Foto: Getty Images

Este páramo es una fábrica de agua. Allí nacen quebradas y ríos. Recorrerlo permite sentir la paz y la tranquilidad que ofrece el contacto con la naturaleza. Además, es una gran reserva ecológica con cientos de especies de fauna y flora que enriquecen su entorno.

Un poco de historia

El sitio web oficial Corregimientos de Antioquia indica que este municipio fue fundado el 4 de agosto de 1800 por don José Joaquín Ruiz y Zapata, juez y vecino de la ciudad de Arma de Rionegro, quien con un grupo de personas se asentaron en esta zona del páramo.