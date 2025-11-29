Suscribirse

Turismo

No es Jericó. Este es uno de los pueblos más icónicos de la arquitectura antioqueña; un imperdible destino a 3 horas de Medellín

Este lugar destaca por sus museos, su centro histórico bien conservado y sus encantos naturales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
29 de noviembre de 2025, 11:54 a. m.
Sonsón, antioquia
Este municipio antioqueño está cargado de historia y encantos culturales y naturales. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Visitar Antioquia es uno de los planes que seguro muchas personas quieren hacer. Medellín, su capital, es uno de los destinos más apetecidos por los viajeros, quienes encuentran en esta ciudad uno de los lugares más acogedores y llenos de encantos para disfrutar.

Pero más allá de los atractivos de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, como se le conoce, también están muchos municipios en donde sus habitantes esperan a los turistas con los brazos abiertos, para compartirles sus tradiciones, su gastronomía y las costumbres que los hacen únicos.

Contexto: No es Jardín ni Concepción. El pueblo colonial entre montañas imperdible para visitar en un viaje por Antioquia

A un poco menos de tres horas de Medellín se encuentra uno de esos encantadores destinos que vale la pena visitar. Se trata de Sonsón, un municipio icónico en la historia de la arquitectura antioqueña, debido a que ha tenido diversas expresiones en sus construcciones que han alimentado su identidad, indica el portal Turismo Antioquia Travel.

Sonsón, Antioquia
Sonsón se caracteriza por su cantidad de museos. | Foto: Getty Images

Este sitio oficial explica que en la fundación de este poblado, los españoles tuvieron gran influencia en las construcciones de las casas y calles del municipio, pero luego las tradiciones indígenas influyeron en la expansión de esas edificaciones y, adicionalmente, sus espacios públicos fueron transformándose a través del tiempo, dejando una gran cantidad de lugares que hoy son museos y sitios dignos de conocer y admirar.

En la lista se encuentra la Casa de los Abuelos que conserva las tradiciones ancestrales, el Museo de Arte Religioso, el Pablo Jaramillo, la Sala Arqueológica Sonsón y el Museo Folclórico, entre otros.

Se dice que si bien todos los municipios del departamento tienen una rica historia, en Sonsón hay un gran aporte en la colonización antioqueña hacia el viejo Caldas, Cauca y Valle del Cauca. Su riqueza cultural se afianza principalmente en el centro histórico.

Contexto: El pequeño pueblo de Antioquia donde es posible caminar entre cascadas y bosques sagrados

Para quienes disfrutan de la naturaleza y el contacto con el medio ambiente, Sonsón destaca porque posee todos los pisos térmicos, desde el calor de la zona del Magdalena Medio en los corregimientos de La Danta, San Miguel y Jerusalén, pasando por climas templados y calientes en algunos sectores de los corregimientos Los Medios, Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henaos, hasta el clima frío de páramo donde se asienta la cabecera municipal.

Catedral de Nuestra señora de Chiquinquirá de Sonsón
Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Sonsón, Antioquia. | Foto: Getty Images

Este páramo es una fábrica de agua. Allí nacen quebradas y ríos. Recorrerlo permite sentir la paz y la tranquilidad que ofrece el contacto con la naturaleza. Además, es una gran reserva ecológica con cientos de especies de fauna y flora que enriquecen su entorno.

Un poco de historia

El sitio web oficial Corregimientos de Antioquia indica que este municipio fue fundado el 4 de agosto de 1800 por don José Joaquín Ruiz y Zapata, juez y vecino de la ciudad de Arma de Rionegro, quien con un grupo de personas se asentaron en esta zona del páramo.

A lo largo del siglo XIX, Sonsón se convirtió en el centro de colonización hacia el sur del país, además de ser un centro comercial y financiero destacado en la región, lo que le permitió convertirse en la segunda ciudad más importante de Antioquia, e incluso fue elevado a departamento entre 1908 y 1910.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió el concierto de Dua Lipa en Bogotá: emocionante interpretación de un clásico de Shakira causó furor entre sus fans

2. Junior vs. Nacional: Horario y alineaciones del partido que dejaría encaminado a un finalista en Liga Betplay

3. ¿Por qué quitaron la final ida y vuelta de la Copa Libertadores? Alejandro Domínguez respondió

4. Así es por dentro el hotel de Estados Unidos en donde la Navidad dura todo el año

5. Segundo extranjero que sale de Millonarios: Tendría todo listo para seguir su carrera en la Liga MX

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en AntioquiaTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Sonsón, antioquia

No es Jericó. Este es uno de los pueblos más icónicos de la arquitectura antioqueña; un imperdible destino a 3 horas de Medellín

Redacción Turismo
Viaje a la isla de Tierra Bomba, una joya natural única y llena de bondades que promete una experiencia fascinante, ¿dónde se encuentra?

Tres playas colombianas tranquilas y no muy conocidas, perfectas para visitar en estas vacaciones y desconectarse del día a día

Redacción Turismo
Villa De Leyva

¿Planea ir a Villa de Leyva? Tres pueblos cercanos para complementar su experiencia de viaje por Boyacá; son imperdibles

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.