Navidad en Sopó: actividades imperdibles para disfrutar en familia y vivir una temporada única

Con la llegada de diciembre, cada rincón de diferentes destinos de Colombia comienzan a vestirse de celebración, invitando a la unión familiar a través de una variada y atractiva oferta turística que incluye presentaciones artísticas, música y hasta festivales.

En el caso del municipio de Sopó, por ejemplo, llega una temporada de fin de año llena de magia, cultura, deporte y tradición, arrancando con la inauguración del alumbrado navideño el 7 de diciembre bajo el lema “Sopó, naturaleza mágica”, una propuesta que rinde homenaje a la riqueza natural del territorio.

Como parte de las decoraciones que le darán aún más vida a este destino cundinamarqués, se encontrará un imponente árbol de Navidad de 10 metros de altura y 5 metros de diámetro, iluminado con mangueras LED de alta densidad y miles de bombillos de colores, marcando el inicio de las fiestas navideñas.

También habrá más de 200 figuras luminosas que representan animales característicos de Sopó, como búhos, zorros, colibríes, águilas, sapos y zarigüeyas, además de 150 canastas decorativas, un túnel de luz de 60 metros, arcos iluminados y flores gigantes que transformarán su parque principal, la glorieta, el Santuario y la fachada de la Alcaldía, creando un recorrido mágico.

La Navidad llega a Sopó con una oferta cultural, gastronómica y artística única. | Foto: Créditos: Alcaldía de Sopó / API

Actividades imperdibles

Aunque la apertura oficial de los alumbrados se llevará a cabo el 7 de diciembre, allí la fiesta inició el 1 de diciembre con el Suramericano de Futsal Mayores en el Coliseo Municipal hasta el 6 de diciembre. En este evento los amantes del deporte pueden disfrutar de encuentros de alto nivel con equipos internaciones y vivir de cerca la pasión del fútbol de salón.

Por otro lado, el mismo 7 de diciembre, la Media Maratón del Señor de la Piedra, una de las competencias deportivas más destacadas de la región, llega a Sopó con recorridos de 5k, 10K y 21K, así como una categoría familiar que permitirá disfrutar los paisajes del municipio.

Luego, del 12 al 14 de diciembre, se celebrará el Festival Cultural, Agropecuario y Gastronómico, uno de los eventos más emblemáticos de Sopó, en el que se reunirán los sabores tradicionales, productos del campo y el talento artístico local y nacional.

Adicionalmente, en las noches del 12 y 13, la música y el baile llegarán a recargar de alegría a los asistentes; mientras que entre el 15 y 19 de diciembre, el parque principal reunirá a emprendedores locales para ofrecer alternativas de compra navideña, impulsando el comercio soposeño.

Del 16 al 24 de diciembre se llevarán a cabo las tradicionales novelas de aguinaldos en el mismo escenario, fortaleciendo la unión comunitaria y las costumbres propias de esta época.

Hay actividades para todas las edades y gustos. | Foto: Créditos: Alcaldía de Sopó / API

También estará abierta al público la Factoría Artesanal “Arte y Sueño”, un espacio perfecto para elegir el mejor regalo de Navidad y promover el talento y la identidad local. En este lugar se podrá apreciar un arco de gran formato elaborado con ameros de mazorca, pieza que rinde homenaje a los cuatros de los arcángeles de la Parroquia Divino Salvador de Sopó, únicos en el mundo.

A estas actividades se suman dos competencias deportivas nacionales: el Campeonato Nacional de Voleibol infantil (los días 12, 14, 15 y 16 de diciembre; y el Nacional de Baloncesto Juvenil , Prejuvenil y 3X3 en el Coliseo Municipal (del 16 al 21 del mismo mes).

Finalmente, del 19 al 21 de diciembre, se realizará por primera vez el Festival de la Salchipapa, con el comercio abierto a las 3:30 a.m. para disfrutar de preparaciones innovadoras de este popular plato.