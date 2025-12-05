Diciembre es el mes más crítico para la seguridad vial en Colombia, según Satrack

Cada diciembre, miles de familias colombianas enfrentan una dura realidad, las vías del país se convierten en escenario de un incremento significativo de siniestros viales. Un estudio de Satrack revela que este mes concentra el mayor número de muertes en el año, con un aumento cercano al 20 % en comparación con otros periodos.

La investigación, basada en análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial, muestra que las fallas humanas ―exceso de velocidad, desobediencia a señales, distracciones, fatiga y conducción bajo efectos del alcohol― continúan siendo las causas más recurrentes en las carreteras. Más del 85 % de los incidentes tienen relación directa con comportamientos prevenibles.

En diciembre, el tráfico aumenta y con él las cifras de siniestralidad en las carreteras nacionales. | Foto: Getty Images

Historias como las de Ana, una joven motociclista, don Rafael, un campesino que caminaba hacia su pueblo, o Mateo, un niño que regresaba de entrenar fútbol, exponen la dimensión humana detrás de las cifras. Los tres perdieron la vida en escenarios que pudieron evitarse, y hoy representan a las más de 7.000 víctimas que han fallecido este año en las vías del país, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Las dos franjas horarias donde más se produce accidentalidad son entre 3:00 p. m. y 6:00 p. m., y entre 10:00 p. m. y 4:00 a. m. Los fines de semana y los puentes festivos se suman a la lista de momentos de mayor riesgo.

Asimismo, se identificaron los corredores más peligrosos del país durante la temporada navideña, entre ellos los tramos Santana–Mocoa–Neiva, Puerta del Sol en Santander, la vía del Oriente de Medellín, la Malla Vial Valle–Cauca y sectores de la Ruta del Sol.

La investigación hace énfasis en la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas, mejorar la cultura ciudadana y promover tecnologías de asistencia a la conducción que permitan anticipar comportamientos riesgosos. De acuerdo con estudios internacionales citados en el análisis, estas herramientas podrían evitar hasta el 70 % de los accidentes cuando se usan de manera adecuada.