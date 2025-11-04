Más de 1.700 comparendos se impusieron en Bogotá durante fin de semana de Halloween, ¿funcionó la restricción de parrillero?

Luego del tire y afloje entre la Alcaldía de Carlos Fernando Galán y los motociclistas por cuenta de las restricciones a la movilidad impuestas por el Distrito y las manifestaciones contra la medida adelantadas por los moteros, Bogotá conoció los resultados que arrojó la prohibición del parrillero hombre y de la circulación por algunos de los principales corredores viales de la capital.

Bogotá, Octubre 30 de 2025. Integrantes del gremio de moteros realizaron un plantón frente al centro de convenciones Ágora, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Al respecto, el propio Galán calificó como positivo el balance en materia de movilidad durante el fin de semana con puente festivo y de celebración de Halloween, que se extendió desde el viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre.

Según las autoridades de tránsito, se efectuaron controles en corredores viales de la ciudad con el fin de prevenir accidentalidad o siniestros viales. La reducción en muertes por accidentes de tránsito alcanzó el 43 %.

El mandatario capitalino exaltó que medidas como la restricción de la circulación de motocicletas durante el puente festivo de Halloween, fue clave para lograr impactos en la reducción en siniestralidad y en muertes en las vías.

“Después de las medidas que tomamos para este fin de semana, lo primero que hay que decir, es que una reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito de siete pasamos a cuatro, es una reducción de 43 %”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Los motociclistas protagonizaron algunos desordenes el jueves y el viernes de la semana pasada. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Desde el viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre de 2025, también se registró un balance positivo en materia de accidentalidad y personas lesionadas en vías.

“En segunda instancia, una reducción de heridos de 13 % personas heridas en accidentes y finalmente en siniestros totales fue una reducción de 14 %”, indicó el alcalde Galán.

¿Cuántos comparendos se impusieron durante este fin de semana?

Según informó la Secretaría de Movilidad, durante el fin de semana se efectuaron controles en los principales corredores viales de la capital para prevenir exceso de velocidad y la conducción de personas bajo el efecto de bebidas embriagantes y otras sustancias.

“Durante estos días de Halloween hubo 1.711 comparendos y alrededor de 930 inmovilizaciones es un resultado positivo, vamos por buen camino”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El balance de las autoridades arrojó que hubo menos accidentes y siniestros viales. | Foto: Policía Nacional

Durante el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, el sistema TransMilenio amplió sus horarios de 11 a 12 de la noche, lo que permitió que 6.800 usuarios accedieran a transporte seguro para el retorno a sus hogares.