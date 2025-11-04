Suscribirse

Las motos y marcas más vendidas en Colombia durante octubre de 2025

Colombia se perfila para superar el millón de motocicletas matriculadas en un año, cifra histórica para el país.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

4 de noviembre de 2025, 4:32 p. m.
Prender una moto empujada es posible, siempre y cuando cumpla con algunas características que permitan la maniobra.
Las motocicletas entre 100 y 125 cc son las más apetecidas en el mercado. | Foto: Getty Images

El mercado de las motocicletas en Colombia sigue siendo un segmento de gran impacto para la economía nacional; de hecho, según los registros de los últimos meses, los cálculos apuntan a que el país superará, por primera vez en su historia, el millón de motos matriculadas en un año.

Continúan los trancones en la Vía Candelaria, esto debido al gran flujo de vehículos (Motos y Carros) que ingresan a Cali desde el Municipio Vecino, La comunidad reclama con urgencia la habilitación del nuevo puente y así poder lograr descongestionar esta importante vía. Cabe resaltar que los Agentes de tránsito están implementando medidas para lograr una mejor movilidad en el Sector.
Colombia, al cerrar el año, posiblemente supere el millón de motocicletas matriculadas. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Según el último informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, el registro de motocicletas nuevas en el país, durante el mes de octubre de 2025, llegó a los 98.789, teniendo un crecimiento del 33.02 % frente al mismo periodo del años anterior.

Estas cifras, alentadoras para el sector, ponen sobre la mesa un crecimiento acumulado durante los 10 primeros de año del 36,50 % si se compara con el número de matrículas logradas entre enero y octubre de 2024.

Pese a los resultados, julio sigue siendo el mejor mes en lo que va del año para la venta de motos; en ese mes salieron a las calles 112.214 unidades; en el segundo renglón aparece septiembre con 102.831 matriculas y cerrando el top tres se ubica octubre con 98.789 matrículas.

Las motocicletas son uno de los productos que más compra el Valle del Cauca de China. Foto: 123RF/ El País
La moto sigue siendo el vehículo más comprado en el país. Foto: 123RF/ El País | Foto: El País

De igual forma, durante octubre de 2025, la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101CC y 125CC, con un 48,65 % seguida por el segmento entre los 151CC y 200CC (25,52%).

“Durante octubre de 2025 se evidencia un decrecimiento del mercado del -3,93 % respecto al mes anterior (septiembre de 2025). En promedio, se han registrado 89.905 motocicletas nuevas en el país durante estos diez meses del año 2025″, señala el informe revelado por la Andi y Fenalco

Las marcas de motos más vendidas en octubre de 2025

Según el reporte entregado por la Andi y Fenalco, Bajaj, AKT y Suzuki lideró el mercado en octubre con 17.659 unidades puestas en la calle.

De igual forma, HERO es la que más crece, dentro del Top 10, a la hora de comparar octubre 2024 con octubre 2025, con un 113,14 %.

  1. Bajaj: 17.659.
  2. AKT: 15.542.
  3. Suzuki: 14.907.
  4. Honda: 12.907.
  5. Yamaha: 12.349.
  6. Hero: 8.404.
  7. TVS: 7.081.
  8. Victory: 5.149.
  9. Bera: 1.120.
  10. KTM: 617.
  11. Fratelli: 624.
  12. SYM: 490.
  13. Kymco: 485.
  14. Royal Enfield: 392.
  15. Vento: 234.

Las motos más vendidas en octubre de 2025

Las primeras 10 líneas representan el 34,15% de los registros totales del decimo mes del año:

  1. AKT AK125NKD EIII: 7.107.
  2. Bajaj Ct100 Es Spoke: 3.981.
  3. Yamaha GPD155-A (Nmax155): 3.775.
  4. Bajaj Ct100 Ks Spoke: 3.541.
  5. Honda XR150L 2.0: 3.111.
  6. Honda XR190L 2.0: 3.085.
  7. Hero Hunk 125 R: 2.875.
  8. Suzuki Gixxer FI ABS: 2.259.
  9. TVS Raider 125; 2.006.
  10. Suzuki Gn125 ABS: 1.993.
Conducir moto se puede convertir en una realidad para muchas mujeres.
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideraron el registro de motocicletas en Colombia. | Foto: 123rf

Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideraron el registro de motocicletas en Colombia durante octubre de 2025.

En estos territorios, municipios como Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) lideraron el ranking de poblaciones con el mayor número de motocicletas matriculadas.

