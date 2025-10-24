Suscribirse

Vehículos

Colombia, uno de los países más destacados de la región para venta de motos, se abre a la electrificación: “Está volando”

SEMANA habló con Martín Corsunsky, vicepresidente de TVS Motor para Latinoamérica, quien destacó el posicionamiento que tiene Colombia en el mercado regional; augura que este año el país superará el millón de unidades matriculadas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

24 de octubre de 2025, 6:45 p. m.
Esta motocicleta ha sido diseñada principalmente para la movilidad urbana.
Estas motocicletas han sido diseñadas principalmente para la movilidad urbana. | Foto: Getty Images

El negocio de los vehículos eléctricos sigue entregando números verdes en Colombia. Solo en septiembre, el país matriculó 1.858 autos eléctricos nuevos, un aumento del 151 % con respecto al año anterior.

Contexto: Colombia se prepara para superar el millón de motos matriculadas en 2025: “Seguramente lo vamos a sobrepasar”
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Colombia es uno de los referentes en la región en cuanto al mercado de carros eléctricos y desarrollo de la infraestructura que soporte esta transición. | Foto: Getty

Pese a esto, al hablar de motocicletas eléctricas, el comportamiento de los consumidores es muy diferente, pues aunque la mayor parte del parque automotor del país corresponde a vehículos de dos ruedas, es reducido el espacio que han ganado las motos que funcionan con pilas.

En este sentido, y atendiendo la relevancia que ha adquirido Colombia en la región a la hora de hablar de electrificación, SEMANA habló con Martín Corsunsky, vicepresidente de TVS Motors para Latinoamérica, para entender cómo las nuevas tecnologías siguen atrayendo jugadores al mercado local.

“Creo que en Latinoamérica, hoy en día, hay dos países que están muy concentrados o que tienen mucha experiencia, vamos a decir, en el mundo eléctrico a nivel auto. Uno, por supuesto, es Colombia y el segundo es Costa Rica, que es un país prácticamente verde, como le dicen, es un país que contamina muy poco, pero Colombia tiene muy buena aceptación de los vehículos eléctricos y también tiene muy buena aceptación en lo que son los scooters eléctricos para movilidad urbana”, dijo el ejecutivo.

Contexto: Estudio deja mal parados a motociclistas; se están pasando por alto tramite obligatorio que da para costosa multa e inmovilización
El lenguaje no verbal entre motociclistas es calve para comunicarse en carretera.
Los motociclistas cuentan con señas universales que les permiten comunicarse entre ellos. | Foto: Getty Images

Frente a cómo el mercado puede dar un giro hacia el consumo de motocicletas eléctricas, Corsunsky fue claro en señalar que las condiciones están dadas y que depende de cada una de las marcas entregar la confianza necesaria para que puedan dar el salto a electricidad.

“Acá en Colombia se pueden dar muchas marcas, quizás no reconocidas, como la marca TVS, muchas marcas que son particulares aquí en Colombia, productos que vienen de origen chino, hay mucho de esa mercadería y esos clientes realmente hoy están buscando un producto que tenga muy buena calidad, mayor rendimiento y un respaldo como el que tiene TVS acá en Colombia con el grupo Auteco”, explicó Corsunsky.

Frente a la importancia que representa Colombia para una firma tan poderosa en el mundo de las motos como TVS, el empresario sostuvo que el país, además de tener gran experiencia en el avance hacia la electrificación, es una plaza que está logrando hitos en la industria de las motocicletas.

“Es superimportante entrar en el mercado de Colombia, que es un mercado muy importante para la marca, que ya conoce del mundo eléctrico y que el cliente estaba esperando que una marca importante como TBS trajera su producto. El mercado colombiano es un mercado que este año está, como decimos en Argentina, volando. Yo creo y estoy casi seguro de que el mercado de motocicletas en Colombia este año va a superar el millón de unidades por primera vez en la historia”, sentenció, analizando el comportamiento que ha tenido la venta de motos durante 2025.

Contexto: ¿Pueden los niños montar en moto? Esta es la edad límite para evitar multas e inmovilizaciones
Moto
El ahorro en mantenimientos es un punto clave para quienes buscan cambiar su moto de gasolina por una eléctrica. | Foto: Getty Images

Al entrar al detalle y aprovechando el lanzamiento de la TVS iQube, moto eléctrica cuya presentación para Latinoamérica se realizó justamente en Colombia, Corsunsky resaltó tres factores que han venido impulsando la compra de motos en el país.

“Uno de los factores principales es que la gente acá en Colombia tiene la conciencia de tener seguridad; un amigo, un hermano, un familiar tiene una moto y convence a la gente. Y segundo, el tráfico. Acá, en estas ciudades, moverte un punto A a un punto B tarda mínimo una hora; con una moto, manejando con conciencia, con un casco, con una chaqueta, con guantes, con un protector, estás relativamente seguro y realmente te ahorras mucho tiempo”, sentenció el encargado de la marca para Latinoamérica.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde Cartagena y MinDefensa limaron asperezas: recorrieron ciudad amurallada tras molestias de Turbay

2. “No es digno de ser presidente”: le caen a Gustavo Petro por su entrada a la lista Clinton

3. Lista Clinton | Las razones contra “Verónica del Socorro Alcocer García, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Nicolás Fernando Petro Burgos y Gustavo Francisco Petro Urrego”

4. Nicolás Petro Burgos reacciona a su inclusión en la Lista Clinton: “Una persecución política y judicial sin precedentes”

5. 🔴En vivo: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos en la lista Clinton. Así reacciona el gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Motocicletasmotos electricasMotosMotor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.