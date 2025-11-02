Suscribirse

Nación

Tragedia en la Troncal del Caribe: mánager vallenato murió atropellado al intentar ayudar en un accidente

Martínez Escocia hace poco había compartido en redes sociales su entusiasmo por una nueva gira musical.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

2 de noviembre de 2025, 3:35 p. m.
Martínez Escocia se dirigía a Santa Martha a iniciar nueva gira con el grupo.
Martínez Escocia se dirigía a Santa Martha a iniciar nueva gira con el grupo. | Foto: Redes sociales: jairmartinz

La noche del 1 de noviembre, Jair Martínez Escorcia, mánager de la agrupación vallenata que acompaña a Eduard Gamarra y Delay Magdaniel, murió arrollado en la Troncal del Caribe cuando intentaba ayudar a las víctimas de un accidente de tráfico.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Camarones, entre Riohacha y Santa Marta.

Según información del medio Televallenato, el vehículo del grupo se detuvo al encontrar en la vía un automóvil que había chocado con un caballo y terminó en una cuneta. Al bajar para auxiliar a las víctimas que estaban en el carro, otro vehículo que circulaba por el tramo impactó al grupo; el choque le causó la muerte inmediata a Martínez Escocia y dejó varios heridos.

Contexto: Procuraduría advierte riesgos inminentes en contrato por $26.000 millones para reparar malla vial en Santa Marta

Martínez Escocia, quien se desempeñaba como mánager de esa agrupación, hasta hace poco había compartido en redes sociales su entusiasmo por una nueva gira musical.

Se le veía comprometido con la proyección del grupo y había publicado una historia en su Instagram poco antes de partir a Santa Marta con el mensaje: “Nueva gira en el nombre de Dios”.

Entre las personas lesionadas figura Eduard Gamarra, hermano del cantante Óscar Gamarra, quien fue trasladado a un centro asistencial y, hasta el momento, se encuentra estable y bajo observación.

Las autoridades reportaron el traslado de otras víctimas a centros médicos cercanos mientras se adelantan las diligencias para esclarecer las causas.

Contexto: Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

Las primeras indagaciones se enfocan en determinar las circunstancias del vehículo que embistió al grupo.

Tropicana señaló que el carro que produjo la tragedia circulaba a alta velocidad. Las autoridades analizan, además, si el conductor estaba bajo el efecto del alcohol.

En paralelo, los organismos encargados realizan inspecciones en el lugar y recolectan evidencia para esclarecer una cronología precisa de los hechos.

Esta fue la historia que publicó en Instagram antes de emprender el viaje.
Esta fue la historia que publicó en Instagram antes de emprender el viaje. | Foto: Redes sociales: Jairmartinz

El tramo de la Troncal del Caribe donde ocurrió la tragedia ha sido identificado por las autoridades de tránsito como una de las zonas con mayor riesgo de accidentalidad en la región Caribe.

La vía atraviesa sectores rurales y zonas ganaderas donde es frecuente la presencia de animales —caballos y reses— en la calzada, un factor que ha sido asociado a numerosos siniestros viales en los departamentos de La Guajira y el Magdalena.

Contexto: RTVC organizará concierto en Santa Marta que costará casi 8.000 millones de pesos. Hay críticas por su realización

La Troncal del Caribe, que conecta a Riohacha con Santa Marta y Maicao, es una carretera de doble sentido con tramos extensos sin cerramientos ni iluminación suficiente. Durante la noche, la visibilidad limitada y la circulación de animales domésticos elevan el riesgo de choques o atropellamientos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro reta a Estados Unidos y anuncia viaje a Nueva York: “Así no quieran recibirme”

2. Colombiana que vive en España revela cuáles son los sabores que los españoles no soportan: “Eso es para los pollos”

3. Tragedia en la Troncal del Caribe: mánager vallenato murió atropellado al intentar ayudar en un accidente

4. James Rodríguez no iba para Club León: gigante de Sudamérica estuvo “a nada” de firmarlo

5. Video: Shakira cerró su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en Colombia con la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AccidentetragediamuertoSanta MartaVallenato

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.