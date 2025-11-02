Tragedia en la Troncal del Caribe: mánager vallenato murió atropellado al intentar ayudar en un accidente

La noche del 1 de noviembre, Jair Martínez Escorcia, mánager de la agrupación vallenata que acompaña a Eduard Gamarra y Delay Magdaniel, murió arrollado en la Troncal del Caribe cuando intentaba ayudar a las víctimas de un accidente de tráfico.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Camarones, entre Riohacha y Santa Marta.

Según información del medio Televallenato, el vehículo del grupo se detuvo al encontrar en la vía un automóvil que había chocado con un caballo y terminó en una cuneta. Al bajar para auxiliar a las víctimas que estaban en el carro, otro vehículo que circulaba por el tramo impactó al grupo; el choque le causó la muerte inmediata a Martínez Escocia y dejó varios heridos.

Martínez Escocia, quien se desempeñaba como mánager de esa agrupación, hasta hace poco había compartido en redes sociales su entusiasmo por una nueva gira musical.

Se le veía comprometido con la proyección del grupo y había publicado una historia en su Instagram poco antes de partir a Santa Marta con el mensaje: “Nueva gira en el nombre de Dios”.

Entre las personas lesionadas figura Eduard Gamarra, hermano del cantante Óscar Gamarra, quien fue trasladado a un centro asistencial y, hasta el momento, se encuentra estable y bajo observación.

Las autoridades reportaron el traslado de otras víctimas a centros médicos cercanos mientras se adelantan las diligencias para esclarecer las causas.

Las primeras indagaciones se enfocan en determinar las circunstancias del vehículo que embistió al grupo.

Tropicana señaló que el carro que produjo la tragedia circulaba a alta velocidad. Las autoridades analizan, además, si el conductor estaba bajo el efecto del alcohol.

En paralelo, los organismos encargados realizan inspecciones en el lugar y recolectan evidencia para esclarecer una cronología precisa de los hechos.

Esta fue la historia que publicó en Instagram antes de emprender el viaje. | Foto: Redes sociales: Jairmartinz

El tramo de la Troncal del Caribe donde ocurrió la tragedia ha sido identificado por las autoridades de tránsito como una de las zonas con mayor riesgo de accidentalidad en la región Caribe.

La vía atraviesa sectores rurales y zonas ganaderas donde es frecuente la presencia de animales —caballos y reses— en la calzada, un factor que ha sido asociado a numerosos siniestros viales en los departamentos de La Guajira y el Magdalena.