En Santa Marta, las peleas políticas entre distintos sectores están llevando a que los ciudadanos no vean culminadas las obras de su ciudad. La gobernadora encargada, Ingris Padilla, presentó una denuncia por prevaricato por omisión en contra del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello. Asimismo, radicaron una queja en la Procuraduría para que sea investigado por estos hechos.

Según argumenta la gobernadora, el mandatario local estaría frenando varias de las obras que se tienen destinadas para la ciudad, especialmente para los barrios más marginales, lo que estaría afectando a la ciudadanía.

“Estamos denunciando 46 frentes de obra que están afectando a más de 223.000 samarios. Obras de Mi Calle, que son obras hechas por la comunidad y que están totalmente avaladas y cuyos proyectos fueron aprobados y los requisitos se cumplieron”, aseguró Padilla.

Los ciudadanos reclaman afectaciones por el freno de las obras. | Foto: Suministrada API

Se trata de obras que se contratan con las juntas de acción comunal, un modelo que propuso el presidente Gustavo Petro y que, en el caso de Madgalena, ha servido para que se puedan adelantar estos proyectos de forma más expedita y con la vigilancia de la comunidad, ya que las mismas juntas priorizan cuáles son las obras más relevantes, mientras que la Gobernación entrega los recursos.

La mandataria regional reclama que Santa Marta ha sido el único lugar del departamento en donde se ha presentado esta problemática, pues en los demás municipios se ha podido avanzar en las obras. En Magdalena, durante este año se han priorizado 150 obras menores.

Entre los proyectos hay redes de acueducto, saneamiento básico, viales, sanitarios, recreación, entre otros. En total son más de 500 frentes de obra en la ciudad, de los cuales dos corresponden a redes de acueducto y alcantarillado y 42 obras menores que serán ejecutadas por las JAC a través del modelo de convenios solidarios, que son las que están frenadas.

La gobernadora y la representante Ingrid Aguirre presentaron denuncias. | Foto: Suministrada API

El conflicto más reciente se presentó en una obra en el sector Tayrona-Libano, en el que la obra fue detenida y se retiraron las máquinas por decisión de la Alcaldía de Santa Marta.

“Esto pasa por los colores políticos, pero hay que priorizar el bienestar de la comunidad. Si estamos realizando unas inversiones sociales priorizadas por la gente de Santa Marta, cómo no respaldarlos ahora que acuden a nosotros porque sienten que hubo abuso de poder porque no les dieron una explicación”, reclamó la gobernadora.

Otros casos son el del barrio 11 de Noviembre, en el que la obra estaba en el 77 % de avance, pero fue frenada por un permiso que dicen que se puede resolver con la firma del alcalde ante la ANI, porque colinda con vías férreas. Algo similar sucedería en Bello Horizonte, en donde la red de alcantarillado y saneamiento básico que atraviesa la zona hotelera y turística de Santa Marta y otros barrios vulnerables se verían afectados, pues la obra ya estaba avanzada en un 57 %.

Incidencia política

El tema pasa por diferencias políticas que se sabe que hay entre quienes están en la Gobernación y serían cercanos al sector de Carlos Caicedo, que representa a la izquierda en el Magdalena, y el alcalde de Santa Marta, que es más afín a sectores de la derecha.

“Es un momento político; nos estamos enfrentando a unas elecciones atípicas en la Gobernación del Magdalena el próximo 23 de noviembre. Yo estoy en calidad de encargada en el departamento, dado el nefasto fallo que anuló la elección de Rafael Martínez”, afirmó la gobernadora.

La representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana, también presentó una denuncia por prevaricato por acción en contra del mandatario local. “El alcalde de la ciudad de Santa Marta, en un acto politiquero, está frenando todas las obras y no permite la intervención del departamento del Magdalena en la ciudad de Santa Marta”, reclamó la congresista.

La representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana, reclamó que se trataría de un tema político. | Foto: Suministrada API

Aguirre dijo que, durante el tiempo que lleva Pinedo en el cargo, se venían entregando los frentes de obra sin ningún problema; sin embargo, desde agosto de este año empezaron a verse frenadas las obras, por lo que durante los tres últimos meses, se han solicitado toda una serie de permisos que ellos dicen que ya tenían desde antes.