Confidenciales

Mesada 14 para pensionados del magisterio: Cámara de Representantes aprueba proyecto en segundo debate

La iniciativa fue impulsada por la representante del Magdalena, Ingrid Aguirre.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 6:29 p. m.
Imagen de referencia de profesora junto a la Cámara de Representantes.
Imagen de referencia de profesora junto a la Cámara de Representantes. | Foto: Getty/Semana.

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate un proyecto que busca revivir la mesada 14 para los pensionados del magisterio. La iniciativa fue impulsada por la congresista de Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre.

La medida, que deberá superar su trámite en el Legislativo para convertirse en una realidad, contó con el respaldo de 127 representantes de diferentes colectividades políticas, tanto aliados del Gobierno como de oposición.

“Con profundo orgullo les comparto que hemos aprobado en segundo debate la reforma constitucional que devuelve la mesada 14 a nuestros pensionados y pensionadas del magisterio”, dijo Aguirre en sus redes sociales.

Para ella, este avance es un acto de justicia con quienes han dedicado su vida a educar y formar generaciones enteras, y dedicó este triunfo a su mamá, quien fue docente en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) también celebró este avance en el Congreso: “Fecode exalta la aprobación, en segundo debate de ocho reglamentarios, el proyecto de acto legislativo que busca restituir la mesada 14”.

