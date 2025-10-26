Confidenciales

Patricia Caicedo le ganó a todas las mujeres del Pacto Histórico y aspirará al Senado en puesto clave de la lista

La hermana de Carlos Caicedo y excandidata a la alcaldía de Santa Marta fue la mujer más votada de la consulta al Senado.

27 de octubre de 2025, 12:49 a. m.