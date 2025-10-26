Suscribirse

Confidenciales

Patricia Caicedo le ganó a todas las mujeres del Pacto Histórico y aspirará al Senado en puesto clave de la lista

La hermana de Carlos Caicedo y excandidata a la alcaldía de Santa Marta fue la mujer más votada de la consulta al Senado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 12:49 a. m.
Patricia Caicedo será candidata al Senado por el Pacto Histórico.
Patricia Caicedo será candidata al Senado por el Pacto Histórico. | Foto: Tomada de X @patcaicedo API

La líder de Fuerza Ciudadana, Patricia Caicedo, se impuso en la consulta al Senado del Pacto Histórico y logró sacarle la delantera a todas las mujeres que pertenecen a la base de simpatizantes del presidente Gustavo Petro.

La hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, consiguió el cuarto lugar en las votaciones de la consulta de este domingo, 26 de octubre, y se convirtió en la mujer con el mejor resultado de esa contienda.

Contexto: Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico

Caicedo consiguió el 3,22 % de los votos, según se detalló en el boletín número 20 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que alcanzó 47.830 tarjetones marcados con su número.

Con ese resultado, obtendrá un puesto privilegiado en la lista de candidatos al Senado para las elecciones legislativas de 2026.

La cabeza de lista será la actual senadora María José Pizarro, quien desistió de la aspiración presidencial, que tenía con la promesa de encabezar el catálogo de candidatos para los comicios de 2026.

Contexto: Clan Torres seguirá con una curul en el Senado; este congresista del Pacto Histórico ya garantizó su reelección

Además, esa coalición aún estudia si la segunda en la consulta presidencial, la exministra Carolina Corcho, será quien ocupe el segundo renglón en ese listado en el que también estarán Walter Alfonso Rodríguez (el creador de contenido conocido como Wally) y los senadores Wilson Arias y Pedro Flórez.

Patricia Caicedo fue candidata a la Alcaldía de Santa Marta en las elecciones de 2023, pero el Consejo Nacional Electoral revocó su candidatura cuando faltaban unos cuantos días para los comicios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones de Liga BetPlay se movió: así quedó tras el Nacional vs. Medellín de la fecha 17

2. Carolina Corcho aceptó triunfo de Iván Cepeda y recordó que el segundo en la consulta del Pacto debe encabezar la lista al Senado

3. Así quedó la lista al Senado del Pacto Histórico, tras la consulta interna: los creadores de contenido se impusieron

4. Se confirmó quién es el primer participante de ‘La casa de los famosos 2026′; hubo reacciones por el resultado

5. Contundente victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina: se impuso con más del 40 % de los votos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto histórico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.