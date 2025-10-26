Confidenciales
Patricia Caicedo le ganó a todas las mujeres del Pacto Histórico y aspirará al Senado en puesto clave de la lista
La hermana de Carlos Caicedo y excandidata a la alcaldía de Santa Marta fue la mujer más votada de la consulta al Senado.
La líder de Fuerza Ciudadana, Patricia Caicedo, se impuso en la consulta al Senado del Pacto Histórico y logró sacarle la delantera a todas las mujeres que pertenecen a la base de simpatizantes del presidente Gustavo Petro.
La hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, consiguió el cuarto lugar en las votaciones de la consulta de este domingo, 26 de octubre, y se convirtió en la mujer con el mejor resultado de esa contienda.
Caicedo consiguió el 3,22 % de los votos, según se detalló en el boletín número 20 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que alcanzó 47.830 tarjetones marcados con su número.
Con ese resultado, obtendrá un puesto privilegiado en la lista de candidatos al Senado para las elecciones legislativas de 2026.
La cabeza de lista será la actual senadora María José Pizarro, quien desistió de la aspiración presidencial, que tenía con la promesa de encabezar el catálogo de candidatos para los comicios de 2026.
Además, esa coalición aún estudia si la segunda en la consulta presidencial, la exministra Carolina Corcho, será quien ocupe el segundo renglón en ese listado en el que también estarán Walter Alfonso Rodríguez (el creador de contenido conocido como Wally) y los senadores Wilson Arias y Pedro Flórez.
Patricia Caicedo fue candidata a la Alcaldía de Santa Marta en las elecciones de 2023, pero el Consejo Nacional Electoral revocó su candidatura cuando faltaban unos cuantos días para los comicios.