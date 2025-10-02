El clan Caicedo del Magdalena quedó en las listas de precandidatos al Congreso del Pacto Histórico, la fuerza política promovida por el presidente Gustavo Petro que tanto ha criticado a los líderes tradicionales.

Patricia Caicedo está en puesto número 100 de la consulta interna que hará ese sector político el próximo domingo 26 de octubre para determinar el orden en el que se presentarán sus candidatos al Congreso en las elecciones legislativas de 2026, buscando un asiento en el Senado de la República.

Ella es la hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien está interesado en buscar la Presidencia de la República y cuyo sector político, Fuerza Ciudadana, perdió su personería jurídica en febrero de este año.

Es más, Caicedo estuvo aspirando a la Alcaldía de Santa Marta en 2023, pero su candidatura fue inhabilitada al considerar que para entonces, en plena campaña, tenía una cercanía clara con un ordenador de gasto como lo era el exgobernador Caicedo.