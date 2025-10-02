Suscribirse

Patricia Caicedo, de Fuerza Ciudadana, está en la lista de candidatos al Congreso del Pacto Histórico

Ella es la hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien ha sonado como posible candidato para la consulta con la que el frente amplio buscará un candidato único de la izquierda a la Presidencia.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025, 8:18 p. m.
Patricia Caicedo
Patricia Caicedo. | Foto: Redes sociales de Patricia Caicedo

El clan Caicedo del Magdalena quedó en las listas de precandidatos al Congreso del Pacto Histórico, la fuerza política promovida por el presidente Gustavo Petro que tanto ha criticado a los líderes tradicionales.

Patricia Caicedo está en puesto número 100 de la consulta interna que hará ese sector político el próximo domingo 26 de octubre para determinar el orden en el que se presentarán sus candidatos al Congreso en las elecciones legislativas de 2026, buscando un asiento en el Senado de la República.

Ella es la hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien está interesado en buscar la Presidencia de la República y cuyo sector político, Fuerza Ciudadana, perdió su personería jurídica en febrero de este año.

Es más, Caicedo estuvo aspirando a la Alcaldía de Santa Marta en 2023, pero su candidatura fue inhabilitada al considerar que para entonces, en plena campaña, tenía una cercanía clara con un ordenador de gasto como lo era el exgobernador Caicedo.

La aspiración de Caicedo al Senado va más allá de un reglón más en la extensa lista de precandidatos que tiene el Pacto Histórico, que se aglutina en una tabla de 19 páginas, pues su hermano a estado dentro del catálogo de nombres que podrían participar en la consulta del frente amplio de marzo de 2026 para buscar un candidato único de la izquierda a la Presidencia.

