Paloma Valencia agradeció el respaldo que le han dado desde su partido, el Centro Democrático, y desde Cambio Radical tras los ataques que recibió del presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado la señaló como supuesta cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes víctimas de los falsos positivos, quienes habrían fallecido a manos del Estado durante los primeros años de la década del 2000 y en el marco del conflicto armado.

“Quiero ser absolutamente clara: ni las amenazas, ni las intimidaciones de este presidente mediocre y pequeño nos van a quitar el empeño de seguir trabajando por Colombia. No tenemos miedo, porque no vamos a permitir ni que un corrupto, ni un mediocre, ni los violentos sigan escribiendo la historia de Colombia”, dijo Valencia.

La senadora y el presidente han sostenido varios intercambios de mensajes en X desde el pasado 29 de septiembre, después de que ella cuestionara las declaraciones que dio el jefe de Estado durante su vista a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático le exigen al presidente Petro que ponga fin a las calumnias, mentiras y difamaciones contra la oposición. Sus ataques no son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”, escribieron ambas colectividades en un comunicado.

El presidente Petro respondió a esa misiva cuestionando si alguno de esos partidos ha publicado un documento en el que critiquen los casos de falsos positivos.