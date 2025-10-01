Suscribirse

Confidenciales

Embajada de Estados Unidos en Colombia hizo importante anuncio sobre las publicaciones en sus redes sociales

La decisión se debe al cierre que afecta al Gobierno de Donald Trump.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 12:36 p. m.
Embajada Norte América
Fachada del edificio de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

La embajada de Estados Unidos en Colombia dejará de hacer publicaciones en sus redes sociales, a no ser que se trate de una información urgente, como consecuencia del cierre del Gobierno que afecta a la administración de Donald Trump.

La Casa Blanca se encuentra en medio de una parálisis presupuestaria porque no logró un acuerdo en el Senado para la financiación del gobierno federal. Entonces, su administración resultó en medio de una parálisis conocida como shutdown.

Contexto: “Tener una visa a EE. UU., cuando están agrediendo al presidente, no me interesa”: minHacienda tras su renuncia al documento

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad", escribió la embajada en una publicación que compartió en todas sus redes sociales.

El cierre administrativo afecta a casi todos los servicios federales desde las cero horas de este miércoles primero de octubre y solo podrá resolverse hasta que el gobierno republicano consiga un acuerdo en el Congreso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Números de la suerte de Walter Mercado para este 1 de octubre: predicciones para los 12 signos a inicio de mes

2. Ideam entregó el pronóstico para el primer día del mes de Halloween: advirtió lluvias y tormentas eléctricas este 1 de octubre

3. Arne Slot puso la cara: esto dijo sobre el reemplazo de Luis Díaz tras sufrir otra derrota

4. Furor en redes sociales: Elon Musk eliminó Netflix y causó una ola de saboteo a la plataforma de streaming; ¿por qué lo hizo?

5. Exministro Wilson Ruiz amplió su denuncia contra Petro ante la CPI: “Es clara su intención por fortalecer los grupos terroristas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosEmbajada de Estados Unidosembajada de estados unidos en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.