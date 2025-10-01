La embajada de Estados Unidos en Colombia dejará de hacer publicaciones en sus redes sociales, a no ser que se trate de una información urgente, como consecuencia del cierre del Gobierno que afecta a la administración de Donald Trump.

La Casa Blanca se encuentra en medio de una parálisis presupuestaria porque no logró un acuerdo en el Senado para la financiación del gobierno federal. Entonces, su administración resultó en medio de una parálisis conocida como shutdown.

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad", escribió la embajada en una publicación que compartió en todas sus redes sociales.

El cierre administrativo afecta a casi todos los servicios federales desde las cero horas de este miércoles primero de octubre y solo podrá resolverse hasta que el gobierno republicano consiga un acuerdo en el Congreso.