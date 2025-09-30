Paloma Valencia arremete contra Petro: “Este país no puede dejar que un presidente irresponsable y fracasado como líder pretenda que asesinen a la oposición”

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, sigue en franca confrontación con el presidente Gustavo Petro, a quien ha señalado de haber emprendido una serie de amenazas y señalamientos en su contra. Le recordó que por ese mismo odio masificado en redes sociales y en discursos fue que Miguel Uribe fue asesinado.

El presidente @petrogustavo lleva meses señalándome con odio. Esa estigmatización es una amenaza contra mi vida y contra la oposición. No guardaré silencio frente a un presidente irresponsable. ⚠️ pic.twitter.com/vlcVX5FGjD — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 30, 2025

“El presidente Petro viene ya desde hace muchos meses estigmatizando líderes del Centro Democrático. Miguel Uribe fue víctima de esa estigmatización como lo he sido yo. No le basta con que hayan asesinado a Miguel y sigue señalándonos de cosas absolutamente falsas”, señaló la senadora en un video difundido a través de sus redes sociales.

En esa misma grabación, Valencia dice que hay que repetirlo muchas veces: “Puede que el presidente Petro no sea culpable del asesinato de Miguel Uribe, pero es absolutamente responsable de su seguridad; él fue el que lo señaló con lenguaje de odio, él fue el que nombró a dos camaradas del M19 en la inteligencia que no le avisó a Miguel y en la Unidad de Protección que negó 43 solicitudes”.

Gustavo Petro y Paloma Valencia. | Foto: Presidencia/Semana.

Además de eso, Paloma Valencia señaló al presidente de llevar meses emprendiendo las mismas acciones en contra de ella y aseguró que tomará todas las medidas necesarias para frenar los “ataques” del presidente en su contra. “Nosotros procederemos a interponer una rectificación que, si no la hace, terminará en tutela. También lo meteremos en la inane e inoperante Comisión de Acusaciones”.