Política

Congresista de Fuerza Ciudadana revela detalles del polígrafo que ordenó Carlos Caicedo y lo responsabiliza si algo le pasa: “Temo por mi vida”

Ingrid Aguirre, representante a la Cámara, aseguró en SEMANA que los ataques en su contra son direccionados desde la Gobernación de Magdalena.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 9:13 p. m.
Ingrid Aguirre dice que teme por su vida y responsabiliza a Carlos Caicedo.
Ingrid Aguirre dice que teme por su vida y responsabiliza a Carlos Caicedo. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo fue el polígrafo que le hicieron Carlos Caicedo y Rafael Martínez?

Ingrid Aguirre (IA): Desafortunadamente para mí, fui la primera persona en la que utilizaron este mecanismo. Instalan un equipo de la empresa Confía. Siempre vienen con dos técnicos, el que te hace la entrevista y el que opera el equipo directamente.

Colocaron el polígrafo al interior del despacho del exgobernador Rafael Martínez y es él quien me cita a su despacho en junio del año pasado. Me dijo que se perdió la credibilidad conmigo, la lealtad por parte del presidente fundador Carlos Caicedo. Me hicieron el polígrafo para ver si seguía en Fuerza Ciudadana.

SEMANA: ¿Por qué creían ellos que no podían confiar en usted?

Política

Política

Política

Política

Política

Política

Política

Nación

Nación

Política

IA: No obedece a nada institucional. Fui amiga de la expareja sentimental de Carlos Caicedo. El motivo por el cual me convocan a esos polígrafos, que fueron ordenados por Caicedo y los desarrolló Rafael Martínez siendo gobernador, era para demostrar si yo tenía algún vínculo con su expareja, siéndole desleal a Caicedo.

SEMANA: ¿Qué preguntas le hicieron?

IA: Si le preguntan a la empresa Confía qué preguntas me hicieron, podrán ver que todas estaban relacionadas con la vida personal y sentimental de Carlos Caicedo.

SEMANA: ¿Por qué accedió a hacerse el polígrafo?

IA: Yo llego a la oficina, me citan a la oficina para una reunión de varios temas. Cuando ya llego al despacho del gobernador, me encuentro con esa escena, con el equipo del polígrafo instalado. Me puse a pensar que si no lo hago, igual van a estar desconfiando de mí, que tengo razones para no hacérmelo.

Fue una situación bastante incómoda. Catorce años de mi vida en ese partido quedarán reducidos a la realización de un polígrafo. Nunca en mi vida me había hecho un polígrafo, era la primera vez. Entonces encontrarme en esa escena me hizo sentir acorralada. Fue una de las razones por las que me fui de Fuerza Ciudadana, pero me dicen que lo hice por traidora.

SEMANA: ¿Qué pasó con Adriana Trujillo, agente liquidadora de Fuerza Ciudadana?

IA: El pasado 17 de enero me violentó, me gritó cosas ofensivas en medio del Festival Nacional del Caimán, en Ciénaga, Magdalena. Por eso le puse una denuncia ante la Fiscalía por hostigamiento y violencia política.

Carlos Caicedo
Carlos Caicedo. Foto: Alexandra Ruiz Semana

SEMANA: ¿Hubo actos de violencia física?

IA: Una de mis compañeras de equipo fue agredida físicamente por la comitiva de Fuerza Ciudadana. Aún tiene hematomas en sus brazos, fue hace una semana, y denuncié ante la Fiscalía General de la Nación. De ahí comenzaron los ataques por redes, diciéndome que yo me robé la curul. No aceptan que me fui por sus maltratos.

SEMANA: ¿Teme por su seguridad?

IA: Ellos han hecho una ataque sistemático. Tengo amenazas, me atacan en redes sociales. Voy a algún lugar y la militancia de Fuerza Ciudadana me ataca, me agrede físicamente y verbalmente. Siento temor por mi vida por la manera como ellos están direccionando todo desde la Gobernación. Son ataques sistemáticos de todo el personal en el departamento.

SEMANA: Si le llega a pasar algo, ¿responsabiliza a Fuerza Ciudadana?

IA: Responsabilizo en mi denuncia a tres personas: Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Adriana Trujillo. Si me llega a pasar algo a mí o a alguien de mi familia, ellos son los tres responsables.

