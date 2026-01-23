Abren indagación por escándalo de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena durante la administración Caicedo

La Procuraduría General de la Nación confirmó en las últimas horas que abrió una indagación previa para esclarecer el escándalo de acoso sexual que se destapó en la Gobernación del Magdalena durante la administración de Carlos Caicedo.

Aunque el ente de control no se refirió específicamente al exgobernador por el partido Fuerza Ciudadana, sí confirmó que los hechos en investigación ocurrieron en la Gobernación durante el periodo 2020 y 2023, época en que Caicedo estuvo al frente del departamento.

Defensoría del Pueblo pide a la Fiscalía investigar con “celeridad” las denuncias de acoso sexual que comprometen al exgobernador y candidato presidencial Carlos Caicedo

La indagación previa se abrió de oficio unos días después de que se conoció el escándalo de acoso sexual en el que varias mujeres confesaron las conductas indebidas a las que habrían sido sometidas mientras compartían ambiente laboral.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena ordenó decretar “la práctica de pruebas, con el fin de establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales y actuaciones penales relacionadas con los presuntos hechos materia de la indagación“.

Con este nuevo proceso disciplinario se trata de esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si les abren una investigación que los podría terminar dejando cara a cara con un juicio por presuntas faltas cometidas dentro de las funciones al interior de la Gobernación.

¿Qué dicen las denuncias?

El abogado y exdirector del CTI, Julián Quintana, publicó en su cuenta de X la denuncia formal que radicó ante la Fiscalía General contra el exgobernador de Magdalena por los delitos de acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con incapacidad de resistir.

Varias mujeres que habrían sido víctimas denunciaron que el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y otros funcionarios cercanos al partido Fuerza Ciudadana, presuntamente, las acosaron sexualmente.

“Fue un momento complicado, complejo, porque la única forma de poder escalar dentro del movimiento y de poder escalar a nivel laboral era acceder a las pretensiones que él en su momento nos pedía“, denunció una de las víctimas.

Desde el partido Fuerza Ciudadana salieron varias lideresas políticas a respaldar al también candidato a la Presidencia, argumentando que estas nuevas denuncias de presunto acoso sexual hacen parte de un montaje para desacreditar la imagen de Caicedo.

La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, aseguró que “esto no es más que un nuevo montaje contra Caicedo”, y agregó que la publicación “constituye un insulto a las mujeres de Fuerza Ciudadana. Irresponsablemente, ponen en entredicho que el trabajo y la lealtad nos hayan permitido ascender”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo le pidió a la Fiscalidad celeridad para investigar la denuncia que compromete a Caicedo y rechazaron los hechos en los que un grupo de personas “habrían usado su poder político para acosar y hacer solicitudes de carácter sexual a mujeres”.