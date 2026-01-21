Las graves denuncias por presunto acoso sexual en contra de Carlos Caicedo, candidato presidencial y exgobernador del Magdalena: “Conmigo se escala rápido”

Un verdadero escándalo sacude hoy al candidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por cuenta de graves denuncias que le hicieron varias mujeres que trabajaron en su administración, quienes están señalando un presunto acoso sexual por parte del político y otros funcionarios de Fuerza Ciudadana.

La denuncia fue revelada por La FM, que dio a conocer chats entre quienes serían las víctimas y el exgobernador Caicedo. Allí, según las evidencias, él les hace presuntas insinuaciones de tipo sexual para poder “escalar” en los cargos a las mujeres.

“Fue un momento complicado, complejo, porque la única forma de poder escalar dentro del movimiento y de poder escalar a nivel laboral era acceder a las pretensiones que él en su momento nos pedía. En reuniones que se hacían en hoteles muy representativos de la ciudad, él señalaba en qué habitación estaba, nos pedía que subiéramos, en mi caso, que estaba en tal habitación, que de esa manera podía escalar mucho más rápido dentro de la Gobernación o de la entidad, en mejores cargos si accedía a estar a solas con él”, le dijo la mujer a La FM.

Candidato presidencial Carlos Caicedo. Foto: Cortesía campaña Carlos Caicedo / juma.fotografo

Asimismo, agregó: "Yo le dije que no, que yo iba a escalar dentro de la Gobernación por mi capacidad profesional, por el tema laboral, pero no accediendo a esos caprichos o a esas insinuaciones de él”.

La mujer, quien prefirió hablar bajo el anonimato, precisó que tras rechazar este tipo de propuestas su carrera, al parecer, se vio estancada: “En ese momento, yo estaba aspirando a un cargo directivo. Al no acceder a esas pretensiones de él, simplemente me quedé como contratista. Pero de los doce meses del año, en mi caso solamente pude cobrar como cinco o seis meses, porque los otros meses regalé mi trabajo esperando ser tenida en cuenta, pero no. Desafortunadamente pasó de esa manera”.

El noticiero también dio a conocer testimonios de otras mujeres que habrían sido acosadas y abusadas sexualmente por varios integrantes de Fuerza Ciudadana. Uno de ellos fue el de María Alejandra Rojas, quien denunció a Fabián Bolaños, otro hombre fuerte y cercano a Caicedo.

“Fue un acto de abuso sexual de, en ese momento, Fabián Alberto Bolaños. Esta persona usó una droga que se llama fenoteacina para dejarme inconsciente e intentar abusar sexualmente de mí. Nosotros habíamos venido a una actividad para propiciar un referendo por la educación superior. El día anterior al evento donde se iba a suscribir la recolección de firmas para ese referendo. Ese referendo finalmente no se suscribe, no por esa circunstancia, sino porque algunos grupos de organizaciones universitarias al final no quisieron apoyar la iniciativa como estaba planteada, pero básicamente era el propósito de la actividad”, dijo la mujer al medio antes mencionado.

Caicedo le dijo a ese noticiero que todo tiene que ver con un ataque por haberse lanzado a la campaña presidencial y que espera que la justicia investigue. “No es casualidad que, justo después de que nos aprueben las firmas, nuestros adversarios reactiven estrategias ya conocidas para intentar distraer y desestabilizar la campaña. Hemos aprendido con el tiempo que no debemos caer en esas provocaciones ni entrar en su juego”, le dijo Caicedo a La FM.