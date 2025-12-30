Nación

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Los delincuentes maniataron a los ocupantes del vehículo blindado.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de diciembre de 2025, 10:38 p. m.
En las últimas horas de este martes, 30 de diciembre, se conoció un nuevo hecho de inseguridad en el país, donde delincuentes pretendían robar el dinero que era transportado en un carro de valores.

El violento hecho ocurrió en horas de la mañana en la vía que comunica a Riohacha, capital del departamento de La Guajira, con la ciudad de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, hombres armados interceptaron el vehículo blindado adscrito a la empresa de seguridad Prosegur entre los corregimientos de Camarones y Perico.

A través de un video difundido en redes sociales se logra ver los momentos del hecho, cuando los delincuentes maniataron a los ocupantes del carro de valores.

