Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

En las últimas horas de este martes, 30 de diciembre, se conoció un nuevo hecho de inseguridad en el país, donde delincuentes pretendían robar el dinero que era transportado en un carro de valores.

El violento hecho ocurrió en horas de la mañana en la vía que comunica a Riohacha, capital del departamento de La Guajira, con la ciudad de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena.

Cinematográfico intento de robo a carro de valores en el Valle: hubo fuego, cilindrobomba y disparos

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, hombres armados interceptaron el vehículo blindado adscrito a la empresa de seguridad Prosegur entre los corregimientos de Camarones y Perico.

A través de un video difundido en redes sociales se logra ver los momentos del hecho, cuando los delincuentes maniataron a los ocupantes del carro de valores.

#PLOMOTERAPIA. En la mañana de este 30DIC se registró intento de atraco a carro de valores en la vía Riohacha-Camarones (Guajira). Por fortuna, los escoltas del vehículo blindado reaccionaron oportunamente y lograron insertar chip NMR a uno de los hampones. Autoridades investigan pic.twitter.com/kxBXFQ2Ged — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 30, 2025

Según el diario El Heraldo, el robo fue frustrado luego de que en el momento de la acción violenta, los hombres armados fueran sorprendidos por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que pasaban por la zona.

De acuerdo con el relato del mencionado medio, estos uniformados se habrían enfrentado con los delincuentes, dando de bajo a uno de ellos en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades pertinentes se encuentran realizando las respectivas investigaciones de tiempo, modo y lugar en el que sucedió este intento de robo.

Se espera un informe detallado de la Policía y el Inpec para conocer más detalles de este nuevo hecho de inseguridad que pone en alerta a las autoridades de ambas regiones durante esta época.

La empresa de seguridad Proseguir tampoco ha emitido un comunicado oficial sobre esta situación que por fortuna fue frustrada. El personal del carro de valores está a salvo junto con el dinero.

Esta no sería la primera vez que delincuentes pretenden robar un carro de valores en estas zonas del país. En meses pasados también se presentaron situaciones similares.