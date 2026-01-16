Pasajero noqueó a un taxista de un golpe por el cobro excesivo de una carrera en Santa Marta. Quedó en video

Los hechos de intolerancia no cesan en Colombia pese a las campañas que vienen realizando las autoridades. Un nuevo caso se registró en el Caribe, donde un usuario le propinó un golpe en la cabeza a un taxista.

El caso que ha causado indignación por medio de las redes sociales tuvo lugar en las afueras del centro comercial Buenavista, en la ciudad de Santa Marta, donde varias personas alcanzaron a grabar el acalorado momento.

De acuerdo con los testigos de este nuevo hecho, todo ocurrió cuando el pasajero le reclamó al taxista el alto costo de la carrera, lo que inició como una discusión, pero terminaron caldeándose los ánimos hasta que se fueron a los golpes.

De acuerdo con la información suministrada por testigos, el suceso se presentó luego de que el conductor del taxi realizara un servicio hasta el complejo comercial y, en medio del recorrido, se produjera un intercambio de palabras con el pasajero por un presunto cobro excesivo de la carrera.

“Tras varios segundos de forcejeo, el pasajero lanzó una patada que impactó a la altura de la cabeza del chofer del servicio público, dejándolo inconsciente sobre el suelo”, relató un testigo de la riña a Hoy Diario El Magdalena.

Asimismo, se conoció que el taxista quedó varios minutos tendido sobre el suelo frente a la mirada de las personas, quienes llamaron a una ambulancia para que lo auxiliaran, pues el hombre lesionado sufrió una herida de consideración en su cabeza debido al fuerte impacto.

“Los paramédicos le prestaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente lo trasladaron hasta la sala de urgencias de una clínica privada de Santa Marta, donde recibió atención médica especializada”, explicaron desde el medio citado anteriormente.

Hasta el lugar de los hechos llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta para poder determinar qué fue lo que pasó en este caso de intolerancia.