Magdalena

Pasajero noqueó a un taxista de un golpe por el cobro excesivo de una carrera en Santa Marta. Quedó en video

El hombre cayó al suelo en las afueras de un centro comercial.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 7:28 p. m.
Hecho de intolerancia en Santa Marta.
Hecho de intolerancia en Santa Marta. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los hechos de intolerancia no cesan en Colombia pese a las campañas que vienen realizando las autoridades. Un nuevo caso se registró en el Caribe, donde un usuario le propinó un golpe en la cabeza a un taxista.

El caso que ha causado indignación por medio de las redes sociales tuvo lugar en las afueras del centro comercial Buenavista, en la ciudad de Santa Marta, donde varias personas alcanzaron a grabar el acalorado momento.

De acuerdo con los testigos de este nuevo hecho, todo ocurrió cuando el pasajero le reclamó al taxista el alto costo de la carrera, lo que inició como una discusión, pero terminaron caldeándose los ánimos hasta que se fueron a los golpes.

Santa Marta
Panorámica de Santa Marta, ciudad en la que ocurrieron los hechos. Foto: Carlos Julio Martinez

De acuerdo con la información suministrada por testigos, el suceso se presentó luego de que el conductor del taxi realizara un servicio hasta el complejo comercial y, en medio del recorrido, se produjera un intercambio de palabras con el pasajero por un presunto cobro excesivo de la carrera.

Nación

Nueva EPS incumple plan de contingencia para entregar medicamentos; Procuraduría le vuelve a jalar las orejas

Bogotá

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

Cali

2025, el año con menos muertes en accidentes de tránsito durante la última década en Cali: esta es la cifra

Nación

Day Vásquez seguirá siendo testigo de la Fiscalía General. Juez prorrogó su principio de oportunidad

Nación

EPS pueden usar los recursos de la UPC para el pago de cartera o pasivos

Nación

Excomandante del Ejército denuncia “la implantación de falsas memorias” a testigos de la JEP

Nación

Este 2026 habrá un puente festivo extra para los colombianos: tome nota porque es algo que no pasaba hace más de 6 años

Turismo

Cinco tours para disfrutar durante su viaje a Santa Marta: guía para aprovechar al máximo sus vacaciones

Cartagena

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Mejor Colombia

La Alcaldía de Santa Marta pone en marcha el plan que promete acabar con la crisis del agua en la ciudad

“Tras varios segundos de forcejeo, el pasajero lanzó una patada que impactó a la altura de la cabeza del chofer del servicio público, dejándolo inconsciente sobre el suelo”, relató un testigo de la riña a Hoy Diario El Magdalena.

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Asimismo, se conoció que el taxista quedó varios minutos tendido sobre el suelo frente a la mirada de las personas, quienes llamaron a una ambulancia para que lo auxiliaran, pues el hombre lesionado sufrió una herida de consideración en su cabeza debido al fuerte impacto.

“Los paramédicos le prestaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente lo trasladaron hasta la sala de urgencias de una clínica privada de Santa Marta, donde recibió atención médica especializada”, explicaron desde el medio citado anteriormente.

La Alcaldía de Santa Marta pone en marcha el plan que promete acabar con la crisis del agua en la ciudad

Hasta el lugar de los hechos llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta para poder determinar qué fue lo que pasó en este caso de intolerancia.

Más de Nación

Los usuarios de la Nueva EPS viven un verdadero calvario a la hora de solicitar las autorizaciones para acceder a los procedimientos médicos, especialistas y medicamentos.

Nueva EPS incumple plan de contingencia para entregar medicamentos; Procuraduría le vuelve a jalar las orejas

Hecho de intolerancia en Santa Marta.

Pasajero noqueó a un taxista de un golpe por el cobro excesivo de una carrera en Santa Marta. Quedó en video

Dos de las víctimas fatales y el accidente ocurrido en Bogotá.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

Operativos movilidad Cali

2025, el año con menos muertes en accidentes de tránsito durante la última década en Cali: esta es la cifra

La Fiscalía tiene en su poder las órdenes de pago de la Gobernación del Atlántico a favor de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Day Vásquez seguirá siendo testigo de la Fiscalía General. Juez prorrogó su principio de oportunidad

Plantón Usuarios Servicio Occidental de Salud SOS.

EPS pueden usar los recursos de la UPC para el pago de cartera o pasivos

Foto de referencia publicada por la JEP

Excomandante del Ejército denuncia “la implantación de falsas memorias” a testigos de la JEP

Calendario del año 2026.

Este 2026 habrá un puente festivo extra para los colombianos: tome nota porque es algo que no pasaba hace más de 6 años

Colombia firmará alianza con Portugal para emisión de pasaportes.

Graves advertencias de la Contraloría sobre el nuevo modelo de pasaportes: hay incertidumbre y riesgo financiero

Así luce Jorge Luis Alfonso López en la instalaciones de Mediclínica Ips, norte de Barranquilla.

Ordenan investigar a la jueza de Barranquilla que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico

Noticias Destacadas