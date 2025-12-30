Agua

La Alcaldía de Santa Marta pone en marcha el plan que promete acabar con la crisis del agua en la ciudad

Según el mandatario distrital, Carlos Pinedo Cuello, la inversión supera el billón de pesos y se enmarca en una estrategia integral que involucra criterios ambientales en la gestión del sistema de acueducto y alcantarillado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 1:10 p. m.
Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta.
Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta - API.

Durante décadas, Santa Marta ha enfrentado uno de sus retos estructurales más complejos: garantizar el acceso continuo y de calidad al agua potable y contar con un sistema de alcantarillado acorde con su crecimiento urbano, demográfico y turístico. Hoy, la ciudad da un paso decisivo con la puesta en marcha del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial, una hoja de ruta técnica con visión de largo plazo orientada a la sostenibilidad y al cierre de brechas históricas en la prestación de los servicios públicos.

Este proyecto cuenta con una inversión superior a los 37.000 millones de pesos, financiados de manera conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que aportó 23.000 millones de pesos, y el Distrito de Santa Marta, que destinó 14.000 millones de pesos. Los recursos permitirán estructurar las soluciones necesarias para los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, bajo criterios técnicos, ambientales y de crecimiento proyectado.

Para el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, el Plan Maestro marca un punto de inflexión en la forma en que la ciudad aborda su problemática hídrica. “Durante años se habló del agua y del alcantarillado como una urgencia permanente, pero sin una planificación integral que permitiera tomar decisiones de fondo. Hoy Santa Marta cuenta, por primera vez, con una hoja de ruta técnica que define qué hacer, cómo hacerlo y en qué plazos”, señaló el alcalde.

Visión a largo plazo

Mejor Colombia

¿Cómo funciona el proyecto de hidrógeno verde que cambiará la Refinería de Cartagena?

Mejor Colombia

Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

Mejor Colombia Especiales Multimedia

Ecopetrol: la gran apuesta está en las regiones. Más de 200 proyectos que están cambiando vidas

Mejor Colombia

Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Mejor Colombia

Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

Mejor Colombia

Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Mejor Colombia

Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

Cápsulas

Más de 22 mil personas disfrutaron del Samana Fest

Turismo

El destino cerca de Santa Marta, considerado un paraíso terrenal; está rodeado de cascadas, lindos paisajes y verdes cafetales

Finanzas

Empleo en Santa Marta: revise las oportunidades laborales activas

Uno de los puntos claves de la estrategia de la Alcaldía es la rehabilitación de la estación de bombeo de aguas residuales -EBAR Norte-. Después de 28 años de espera, la actual administración decidió rehabilitar esta infraestructura para poner fin a los rebosamientos históricos y constantes de aguas residuales en la ciudad. Esta iniciativa tiene una inversión de $32.000 millones y ya alcanza el 45 por ciento de avance.

El plan también contempla la construcción de dos plantas desalinizadoras, concebidas como una solución estructural frente a la escasez hídrica y la vulnerabilidad climática del territorio. La administración distrital ya concretó avances clave como la transferencia de un predio de 5,5 hectáreas en Pozos Colorados para la planta del sur y la identificación del área destinada a una segunda planta en Taganga.

Ambas desalinizadoras fueron declaradas Proyecto Estratégico de la Nación mediante el Conpes 4159 de 2025, que garantiza una inversión de 786.000 millones de pesos por parte del Gobierno nacional para la ejecución de las dos plantas. A esto se suman otros proyectos claves como la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Curval, la ampliación del sistema de distribución nororiental y el diseño del nuevo colector en la Vía Alterna.

“Estos proyectos no son solo una respuesta coyuntural, sino una decisión estructural para asegurar el suministro de agua y acabar con los rebosamientos del sistema de alcantarillado, que históricamente han aquejado a la ciudad”, concluyó el mandatario distrital.

Más de Mejor Colombia

Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta.

La Alcaldía de Santa Marta pone en marcha el plan que promete acabar con la crisis del agua en la ciudad

Ecopetrol avanza en su propósito de evitar la emisión de 7.7000 toneladas de CO2 al año. Es su primer desarrollo de bajas emisiones a escala industrial.

¿Cómo funciona el proyecto de hidrógeno verde que cambiará la Refinería de Cartagena?

Con una capacidad cercana a los 26 megavatios, el proyecto abastecerá la refinería de Barrancabermeja y campos petroleros de la región.

Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

Ecopetrol ha desplegado más de 200 proyectos de inversión social en infraestructura, educación, servicios públicos y transición energética.

Ecopetrol: la gran apuesta está en las regiones. Más de 200 proyectos que están cambiando vidas

No aparecen en listas virales ni en manuales de supersticiones, pero siguen practicándose con una convicción silenciosa que mezcla miedo, esperanza y tradición.

Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Ecopetrol - API

Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

Ecopetrol - API

Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Ecopetrol - API

Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

En alianza con la Universidad Nacional de Colombia, este programa liderado por Ecopetrol impulsa las capacidades

Jóvenes 4.0: la apuesta que está cambiando el destino de miles de jóvenes en Colombia

Entre final y comienzo de año, las celebraciones activan algunos de los mayores circuitos productivos del país.

Ferias y fiestas: cuando Colombia celebra, la economía se mueve

Noticias Destacadas