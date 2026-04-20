La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, visitó la Zona Franca Tayrona, complejo en el que el Gobierno nacional invirtió 133 millones de dólares como parte de una propuesta de articulación de ese puerto comercial.

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Morales destacó los avances de la política de zonas francas y afirmó que estas son un camino para la reindustrialización del país a través de los proyectos que se desarrollan en diferentes regiones.

“Estamos mostrando resultados concretos de política pública: más de 133 millones de dólares invertidos en una planta que produce para exportar, y cerca de 1,2 billones de pesos movilizados a través del régimen de zonas francas en todo el país. Estas cifras reflejan una apuesta clara por fortalecer la producción nacional, generar empleo formal y consolidar una base exportadora con mayor valor agregado desde las regiones”, destacó la funcionaria.

La Zona Franca Tayrona es una propuesta que colinda con la Red Férrea del Atlántico, en el tramo Chiriguaná – Santa Marta. El objetivo de esa obra de infraestructura es implementar un desvío férreo a través del que se facilite la movilización de mercancías.

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“La incorporación de la infraestructura férrea al régimen franco permite integrar en un mismo sistema la producción, el transporte y la salida al puerto. Esto tiene efectos directos en la competitividad: reduce costos logísticos, optimiza tiempos de operación y mejora la trazabilidad de la carga”, agregó la ministra. El Gobierno considera que ese proyecto favorece sectores como la agroindustria, el minero y el metalmecánico.