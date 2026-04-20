POLÍTICA

Sergio Fajardo arremete contra Gustavo Petro: “Ha concebido la presidencia como una extensión de su personalidad y de sus fobias”

El candidato de centro le respondió al presidente. “Lamentablemente está equivocado. Tercamente equivocado”, dijo.

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Redacción Semana
20 de abril de 2026, 7:00 a. m.
Sergio Fajardo y Gustavo Petro
Sergio Fajardo y Gustavo Petro Foto: Semana/Presidencia

Sergio Fajardo le contestó a Gustavo Petro. En un largo trino, el candidato aseguró que el presidente “nunca entendió lo que significa la representación presidencial. Nunca quiso representar a todos los colombianos y colombianas. A los que le votaron y a los que no. Usted no contempló nunca al otro, al distinto, al diferente, al opositor”.

Petro había cuestionado a Fajardo por defender el sistema electoral y cuestionar su constante arremetida contra este. “Sergio dice que creo dudas con mi afirmación sobre posibilidad del fraude, dudar es el fundamento de la ciencia, hay que bajarse de las nubes, porque, además, la base del pensamiento es la duda metódica o como dijeran antes, es el “pienso luego existo”“, había dicho el presidente.

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