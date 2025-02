Alcalde de Santa Marta promete que, al final de su gestión, por lo menos la mitad de la ciudad tendrá agua potable

SEMANA: Los colombianos vienen a Santa Marta a vacacionar. Cuando se empieza a leer sobre los problemas de la ciudad, no se comprende por qué no tiene agua, por qué no tiene una red de alcantarillado en óptimas condiciones. Santa Marta, bañada por el mar Caribe, por el río Magdalena, el Toribio, entre otros afluentes, pues ocurre que no tiene agua. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema y qué está haciendo para darle la vuelta a esa tuerca?