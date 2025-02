“Si me va bien, si el Gobierno me acompaña, le damos una solución de agua al cien por ciento de la población”, aseveró el mandatario local en su conversación con Yesid Lancheros en El Debate .

En ese sentido, Pinedo comentó que, si la paz total no avanza, no habrá avances en seguridad en la ciudad. “Hay que tener mucha claridad con eso. Yo creo en las segundas oportunidades, no en las terceras y las cuartas. No podemos estar hablando de paz y me están extorsionando el comercio en la ciudad o si están matando la gente. Hay que acompañar al Gobierno nacional para que las reglas sean claras”.