Desde los arhuacos hasta Carlos Vives: así ha evolucionado la identidad samaria

En el Teatro Santa Marta, en el corazón de la ciudad, líderes y expertos de la región reflexionaron sobre la profunda conexión histórica, cultural y ambiental que une a la ciudad con su entorno, analizando temas clave como el turismo sostenible, la competitividad y el desarrollo regional. El conversatorio “Identidad samaria: reconciliación con el territorio”, que hizo parte de la agenda de Semana por Colombia, reunió a representantes de diversos sectores para discutir los retos y oportunidades que enfrenta la ciudad en relación con su identidad de cara a los próximos 500 años.

En este diálogo, fundamental para entender cómo la reconciliación con el territorio puede convertirse en un motor de desarrollo para Santa Marta, Gunna Chaparro, lideresa arhuaca, destacó que la identidad samaria está directamente relacionada con la identidad indígena. “Cuando se habla de ciudad, se habla de los pueblos indígenas, por un lado, y del área urbana, por otro, y no es así. Como si fueran dos países vecinos”, señaló.

Chaparro expresó que es clave no limitar el aporte de las comunidades ancestrales a las artesanías o la yerbatería, “Es fundamental tener un acercamiento a la cultura, a la cosmovisión, pero no desde el lado folclórico, como suele ocurrir. Por ejemplo, cuando se habla de turismo sostenible, revisar cual es el componente étnico”, apuntó.

La lideresa arhuaca recordó que Santa Marta está dentro del perímetro de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocida también como ‘el corazón del mundo’. “Muchos dirán, eso suena como muy poético, pero no es así. Hoy en día la ciencia ofrece una mirada más global y respalda lo que la montaña representa en materia de biodiversidad, de naturaleza: todo el tema ecosistémico. Esto es algo de lo que muchos samarios viven alejados”, señaló Chaparro, quien enfatizó la necesidad de acercar a la comunidad en general a esta realidad para fortalecer el proceso de identidad.

Gunna Chaparro, lideresa del pueblo arhuaco, comentó que en la lengua arhuaca no hay un equivalente para la palabra identidad. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Para el escritor y abogado José Eduardo Barreneche, la identidad del territorio no se puede limitar a lo sociológico: “Hay un término que a mí me gusta, que es la ‘samariedad’, que no solamente se refiere a quienes nacimos aquí, nuestros abuelos y bisabuelos, sino a todo el conjunto de migraciones que la ha enriquecido”, expresó Barreneche en su análisis sobre la identidad samaria desde las perspectivas histórica.

Las migraciones que menciona Barreneche abarcan una serie de desplazamientos que han marcado la historia de Santa Marta.

José Eduardo Barreneche, escritor y abogado samario. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Desde antes de la fundación de la ciudad en 1.525, existían pueblos originarios como los arhuacos, los kankuamos, los cogui y los wiwa, quienes habitaron la región. A estos se sumaron los colonizadores españoles, cuyas llegadas trajeron consigo una transformación cultural significativa. Con el tiempo, también arribaron comunidades afrodescendientes, quienes, a pesar de no ser originarios de la región, se asentaron en esta costa como parte de las dinámicas coloniales. La confluencia de culturas y pueblos ha generado un mestizaje que, según Barreneche, es la base de lo que hoy se reconoce como la identidad samaria.

Identidad samaria: un relato en construcción

De acuerdo con Isabel Vásquez, directora de la Fundación Tras la Perla by Carlos Vives, es fundamental trabajar en iniciativas que contribuyan a fortalecer el vínculo entre la ciudad y su territorio. “La obsesión de Carlos Vives, como todos saben, es la identidad; ha sido su bandera, la de su música”, señaló Vásquez, durante el evento que organizó Semana en la capital el Magdalena.

“Esta en una ciudad que se fundó en el corazón del mundo, con un potencial de identidad enorme. Sin embargo, al menos desde nuestra experiencia a través de diversos proyectos, los samarios no tienen un relato tan claro de su identidad. Saben que les gusta y qué no, y tiene un sentido cotidiano de vida, pero es no de su historia”, comentó la directora de la Fundación.

Isabel Vásquez, directora de la Fundación Tras la Perla by Carlos Vives | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por eso, actualmente, la fundación está enfocada en la construcción del relato de la identidad de la ciudad, como lo ha hecho Carlos Vives a lo largo de su trayectoria musical. “La Tierra del Olvido fue un relato; Cumbiana es un relato. Toda su música ha sido inspirada en este territorio. Lo que hacemos nosotros es traer esa conversación. Qué nos hace samarios, cuál es la particularidad de esa samariedad, por ejemplo. En este contexto, creemos que para los 500 años hay que partir del origen”, explicó Vásquez.

Por su parte, para Joceline Azar Nigrinis, rectora de la Universidad Distrital de Santa Marta (USM), ser samario es mucho más que haber nacido en Santa Marta. “La identidad Samaria es un cúmulo, un crisol de cultura, de historias, de paisajes, de tradiciones Somos un pueblo con múltiples expresiones artísticas. Me refiero a todo la música, el folclore, el arte y la cultura, en general, que nos identifica. Las hermosas herencias familiares que nos han marcado; la gastronomía con todas las influencias europeas, africanas, indígenas. También nuestra Sierra Nevada, nuestros mares, nuestra región Caribe, que debemos cuidar, preservar, proteger. Todo eso hace parte de lo que es ser samario, lo que es esta samariedad”, explicó,

Para Azar, la educación es fundamental en el proceso de construcción de identidad. Actualmente, avanzan en ese propósito desde programa profesional de Turismo Natural y Cultural; y en el pregrado de Logística, en línea con la “revolución educativa” que promueve la actual administración de la ciudad.

“En ambos programas tenemos asignaturas muy fuerte que responde a la necesidad de recuperar el sentido de pertenencia a la cultura ciudadana. Además, ya contamos con el primer Observatorio de Cultura Ciudadana de Santa Marta, donde vamos a medir indicadores, a revisar qué y dónde debemos impactar y buscar apoyos”, contó la rectora quien agregó que desde ya se están articulando con empresas del sector público y privado para avanzar en objetivos comunes.

Joceline Azar Nigrinis, rectora de la Universidad Distrital de Santa Marta (USM) | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA