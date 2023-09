Tome nota: 10 señales que podrían revelar que se es una buena persona

Ser buena persona es uno de los objetivos más grandes para muchos individuos en Colombia y en diferentes partes del mundo. Tener esta cualidad es un ítem que a nivel social y personal es muy importante. Las características de una buena persona se suelen notar con una gran sencillez o facilidad.

Pero, ¿qué conlleva ser una buena persona? ¿Esto bastará con asistir con frecuencia a la inglesa? ¿Con saludar a la gente en la calle? ¿Con leer mucho? Pues bien, esta cuestión la resolvió la plataforma digital El Confidencial, la cual indica que estas son las 10 señales que podrían revelar si se es una buena persona:

1. Ser detallista, ejemplo: “Hace poco estaba en un avión y vi cómo un hombre recogía el libro del suelo que se la había caído a otro tras quedarse dormido. Y no solo lo recogió, sino que le marcó la página por la que iba y lo sostuvo en sus manos hasta que el desconocido se despertó y se lo dio. Bondad pura, señores”.

Ser detallista. | Foto: Getty Images

2. Ser realista. Las personas que en realidad son buenas comprenden que hay individuos que son un poco “malos” y, al saber esto, no están predispuestas a pelear o discutir ante cualquier situación. Por el contrario, se mantiene en calma y son empáticos con el prójimo. Eso es ser una persona realista.

3. Cumple las promesas, ejemplo. “Si se han comprometido a ir a algún lado contigo o hacer algo por ti, cumplen, escribe un usuario. Y si aún no la han cumplido, te recuerdan que no fue una promesa vacía y que todavía tienen la intención de hacerla, aunque no puedan en ese momento. Eso muestra que una persona cumple con su palabra”.

4. Es justo. Ser justo es una de las claras cualidades que definen a una persona buena. Las personas justas no tiene problemas en ser equitativas con lo que se obtiene en grupo. Además, si deben algún dinero, lo pagan antes del plazo acordado. Los individuos con estas características tampoco mienten.

5. No teme a equivocarse. “Pueden contradecir tu punto de vista sin atacarlo directamente, en su lugar lo respaldan con razón y lógica. Dicen, ‘bueno, no estoy de acuerdo contigo porque...’, pero todo con respeto y educación. Un gil*****, por ejemplo, diría ‘Eres tonto y estás completamente equivocado, vete a tomar por ahí. Llegué a la conclusión de que si una persona no puede discutir conmigo sin insultarme, entonces no vale la pena perder mi tiempo con alguien así, o sea, con una mala persona”.

Ser buena persona. | Foto: Getty Images

6. No es elitista. Otra de las principales cualidades que tienen las personas que son realmente buenas es que no son elitista, es decir, tratan a los demás individuos de la misma manera, sin importar su trabajo, clase social, educación, etc.

7. Es amable. “Esos pequeños actos de bondad casuales que hacen automáticamente. Sosteniendo una puerta para alguien, ayudando a alguien si se les cae algo... Simplemente, tienen una actitud predeterminada de amabilidad y apoyo hacia todos los que conocen. No podemos estar más de acuerdo”.

8. No es egocéntrica. Claramente, una persona que es egocéntrica no se puede considerar como una persona buena. Los individuos con esta característica suelen solo hablar de ellos mismos, sin preocuparse por lo que piensen los semejantes.

9. Es agradable. “Te saludan con la mano cuando te cruzas con ellos. Recogen la basura del resto mientras caminan. Hacen contacto visual e intercambian una sonrisa amistosa, asienten con la cabeza cuando los ves. Te sostienen la puerta abierta o te agradecen cuando lo haces por ellos”, concluye.

10. No juzga. Una persona que no juzga se puede considerar como buena. Los que juzgan, sin saber, suelen generar chismes.