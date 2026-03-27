Ciencia

Estudio revela las características más comunes de las personas que podrían tener un coeficiente intelectual alto

Estos rasgos suelen reflejar una forma particular de procesar la información y enfrentar situaciones.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de marzo de 2026, 5:47 p. m.
Es habitual que existan diferencias en el nivel de inteligencia entre los individuos. (Imagen de referencia)
Es habitual que existan diferencias en el nivel de inteligencia entre los individuos. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images / pinstock

Según estudios científicos, personas de gran capacidad intelectual pueden tener conductas poco comunes, aunque a veces pasan desapercibidas.

Es habitual que existan diferencias en el nivel de inteligencia entre los individuos. Estas variaciones pueden explicarse por factores como el funcionamiento del cerebro, la genética y el entorno, que influyen en las habilidades cognitivas de cada persona.

La fecha de nacimiento sí importa: estudio revela que los niños nacidos en estos 3 meses serían más inteligentes

Aunque comprender el origen de la inteligencia ha sido un desafío para la ciencia, los investigadores coinciden en que quienes poseen un alto coeficiente intelectual tienden a presentar patrones de comportamiento distintivos. Estos rasgos suelen reflejar una forma particular de procesar la información y enfrentar situaciones.

De acuerdo con investigaciones difundidas en SciELO Colombia, la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas, entender conceptos complejos, aprender con facilidad y desarrollar procesos de pensamiento. Estas habilidades son clave para adaptarse y desenvolverse de manera efectiva en distintos contextos.

Tecnología

PlayStation toma decisión a nivel mundial: esto pasará con sus consolas

Medioambiente

El mar se tiñó de rojo y la causa no es un desastre natural, sino una advertencia sobre el futuro del clima, según científicos

Tecnología

Así podrá cancelar el plan de internet de su casa o el de datos de su celular, a partir de este año

Medioambiente

Por primera vez en la historia, científicos encuentran drogas y extrañas sustancias en el organismo de tiburones

Tecnología

El X-59, avión supersónico de la NASA, completa con éxito su tercer vuelo tras presentar anomalías en su prueba anterior

Medioambiente

Fuera de control: científicos advierten que la Tierra enfrenta una amenaza sin precedentes que conduciría a un futuro irreversible

Tecnología

Golpe al bolsillo: Netflix aumenta los precios de suscripción en todos sus planes; ¿afectará a Colombia?

Semana TV

Diseñar bebés, el nuevo servicio de Nucleus Genomics

Tecnología

Las 3 señales que indican capacidades intelectuales superiores, según la IA

Mundo

La niña de 12 años con coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein y Stephen Hawking; esta es su impresionante historia

Las familias más ricas de Estados Unidos pagan millones de dólares por tener "hijos genio"
La inteligencia, en este sentido, no se limita a una sola habilidad. Foto: Getty Images

En condiciones normales, todas las personas poseen una capacidad intelectual básica, siempre que no existan alteraciones que afecten el funcionamiento del cerebro. No obstante, es común que algunas destaquen por una mayor facilidad para comprender, aprender o resolver problemas en comparación con otras.

La inteligencia, en este sentido, no se limita a una sola habilidad. Se trata de un concepto amplio que abarca distintas competencias del cerebro, como la capacidad lógico-matemática, el dominio del lenguaje, la percepción espacial, la sensibilidad musical y las habilidades para comprenderse a sí mismo y relacionarse con los demás.

Pocos lo saben: así se comportan las personas con alto coeficiente intelectual.
Pocos lo saben: así se comportan las personas con alto coeficiente intelectual. Foto: Getty Images

A pesar de esta diversidad, la ciencia ha buscado una forma de medir la inteligencia de manera general. Por ello, han adoptado el concepto de coeficiente intelectual, conocido como CI, el cual se obtiene mediante evaluaciones estandarizadas diseñadas para medir distintas habilidades mentales.

En estos resultados también se consideran aspectos como la edad, tanto en su dimensión biológica como en la capacidad cognitiva, lo que permite establecer una referencia más precisa del rendimiento intelectual.

Así fue cómo la IA engañó a médicos radiólogos: advierten riesgos de “litigios fraudulentos”

Características más comunes de las personas con un coeficiente intelectual alto

Diversos estudios han señalado que las personas con un coeficiente intelectual elevado suelen manifestar ciertos comportamientos particulares. Estas conductas, lejos de ser coincidencias, han sido identificadas como patrones comunes asociados a una alta capacidad cognitiva.

Investigaciones realizadas en la London School of Economics han permitido reconocer algunos de los hábitos más frecuentes en individuos con gran inteligencia. Estos análisis sugieren que sus formas de actuar y pensar responden a procesos mentales más complejos y reflexivos.

La soledad puede convertirse en un factor de riesgo, por eso contar con una red de apoyo cercana es clave para proteger la salud mental.
La soledad puede convertirse en un factor de riesgo, por eso contar con una red de apoyo cercana es clave para proteger la salud mental. Foto: 123RF

Entre los rasgos más destacados se encuentra la preferencia por la soledad. Muchas de estas personas valoran el tiempo a solas, ya que lo utilizan para reflexionar, organizar ideas y profundizar en sus pensamientos, lo que fortalece su capacidad de análisis.

Asimismo, otros comportamientos comunes incluyen cierta tendencia al desorden, que puede estimular la creatividad, y un alto nivel de autocrítica. Este último rasgo les permite evaluar con detalle sus errores, reconocer sus limitaciones y buscar constantemente formas de mejorar.