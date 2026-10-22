Iván Duque advirtió sobre las consecuencias del uso constante del celular en jóvenes

En medio del foro HumanaMENTE, el expresidente de Colombia, Iván Duque, habló sobre un tema clave hoy en día: el uso del celular, un dispositivo que a diario nos acompaña y que puede resultar una herramienta muy útil, pero también causar adicción.

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Durante su presentación, el exmandatario resaltó que debemos “evaluar y reevaluar” si dar este aparato a tantos jóvenes durante los últimos años realmente ha traído beneficios para esta población, específicamente en términos humanísticos, educativos, productivos y también de entorno social.

“Una cosa es utilizar la tecnología para ser creativos y para producir, y otra muy distinta es que la tecnología se convierta solamente en un factor de consumo que empieza también a generar falsas entregas de dopamina que satisfacen nuestra emoción instantánea”, señaló Duque.

Además, indicó que se debe tener en cuenta que esta clase de dispositivos puede generar adicción, por lo que se requiere una reflexión por parte de los sectores educativos y la formulación de políticas públicas de mediano y largo plazo.

“Si no somos capaces de repensar y de revisar si la mejor forma de desarrollar el cerebro de nuestros hijos es permitiendo el scrolling infinito para tratar de mantenerlos ocupados y no untarles las herramientas tecnológicas para que creen, para que construyan y para que salgan de una interacción aislada a una interacción social de calidad”, afirmó.

Cabe resaltar que Duque fue uno de los encargados de inaugurar este evento, que tiene como propósito hablar de diferentes ámbitos de la salud mental.

“La salud mental está adquiriendo un protagonismo que quizás nunca antes había estado tan presente en nuestra realidad social. Y estamos ante un mundo de transformaciones muy rápidas”, aseguró el expresidente.

Asimismo, el exdirigente recalcó que la salud mental es de vital importancia actualmente, por lo que se tiene que tener en cuenta dentro del mapa de cosas que impactan a la sociedad.

“Estamos perdiendo cerca de 12.000 millones de jornadas laborales por incidentes de salud mental. Si alguien tiene duda de que la salud mental no es un tema de desarrollo, ahí está la respuesta”, recalcó.

Por otro lado, durante esta conferencia, Carolina Salgado, directora de I+D, presentó a los Dreamers & Makers, un grupo de 54 jóvenes de diferentes lugares de Colombia, que buscarán estrategias para tres “retos”: el bienestar digital, jóvenes en aislamiento y soledad y, por último, la salud mental en la reconstrucción tras el terremoto.

“La salud mental está adquiriendo un protagonismo sin precedentes”: expresidente Duque desde HumanaMENTE

“El tercer reto también es algo muy coyuntural, algo por lo que el país ha estado viviendo estos últimos meses, y es la salud mental en la reconstrucción después de las crisis. Y es así como esos serán nuestros tres ejes, nuestros tres pilares de hoy en ese laboratorio vivo”, mencionó Salgado.

Cabe resaltar que la ex primera dama, María Juliana Ruiz, también participó en el evento, siendo la cofundadora del programa que está beneficiando a estos 54 jóvenes.

Con este tipo de espacios se pretende hablar sobre la salud mental, dando a conocer su importancia en la sociedad actual y promoviendo una mayor conciencia sobre los factores que pueden afectar el bienestar emocional de las personas, así como la necesidad de reconocerlos y abordarlos oportunamente.