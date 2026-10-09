Conozca la agenda del foro Inteligencias para el futuro, al que invitan Foros Semana y Syngenta para este 14 de octubre

La inteligencia artificial, el criterio humano y la innovación serán protagonistas de este encuentro, en el que expertos debatirán sobre las capacidades necesarias para liderar el cambio y cómo la tecnología puede contribuir a resolver desafíos sociales y ambientales.

Regístrese al Foro Inteligencias para el futuro: el valor humano detrás de la transformación tecnológica. El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa mediante este enlace

El foro Inteligencias para el futuro se realizará el miércoles 14 de octubre, de 8:30 a. m. a 11:00 a. m., en el piso 1 del Edificio SEMANA, en Bogotá. La agenda incluye conversaciones sobre el papel de las capacidades humanas en un entorno de transformación tecnológica, los dilemas que surgen al incorporar nuevas herramientas y las soluciones que pueden aportar a desafíos como la producción de alimentos, el cambio climático y la seguridad vial.

Innovación que transforma el agro colombiano: del dato a las decisiones. Foros Semana y Syngenta abren esta conversación el 14 de octubre

Conozca la agenda

8:00 a. m. – 8:30 a. m. | Registro de asistentes

8:30 a. m. – 8:35 a. m. | Bienvenida

Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA.

8:35 a. m. – 8:45 a. m. | Palabras de apertura

Rodrigo García Santander, director de la unidad comercial Andinos de Syngenta.

8:45 a. m. – 9:30 a. m. | La gran pregunta: ¿qué inteligencias necesitamos para liderar el futuro?

La conversación explorará qué capacidades humanas serán esenciales en un mundo marcado por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos. La curiosidad, la creatividad, la adaptación, la inteligencia emocional y la capacidad de relacionarse con otros estarán en el centro del debate sobre qué significa ser inteligente hoy y cómo prepararnos para los cambios que vienen.

Beatriz Vallejo, directora ejecutiva y cofundadora de Ethos BT.

Pablo Arbeláez, director del Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial (CinfonÍA).

Iván Benavides, músico, compositor, productor y gestor cultural.

Modera: Jorge Villamizar, periodista de SEMANA.

9:30 a. m. – 10:10 a. m. | Panel de dilemas: ¿quién tiene la última palabra?

Los panelistas discutirán los desafíos de incorporar nuevas tecnologías en las organizaciones y la sociedad a partir de cuatro dilemas: tecnología frente a talento, velocidad frente a criterio, innovación frente a riesgo y eficiencia frente a propósito. El debate abordará cómo aprovechar las oportunidades tecnológicas sin perder de vista la responsabilidad, el juicio humano y el bienestar de las personas.

Carolina Angarita, fundadora de LIT Club y The Jump Experience.

Caleb David Saldaña Medina, profesor e investigador de la Universidad del Rosario.

Ever Leonardo Rojas-Díaz, fundador y CEO de CriticalDataCare.

Nelson Beltrán, vicerrector de Inteligencia Artificial y Tecnología de la Universidad EAN.

Modera: Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA.

10:10 a. m. – 10:30 a. m. |Entrevista: cuando las decisiones se convierten en soluciones

La conversación abordará cómo la innovación y las decisiones estratégicas pueden traducirse en soluciones para enfrentar desafíos relacionados con la producción de alimentos, la gestión del agua y el cambio climático.

Mariale Álvarez, directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Syngenta para Latam.

Celina Kaseta, líder de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Syngenta para países andinos.

10:30 a. m. – 11:00 a. m. | Charla tipo talk: la tecnología al servicio de las personas

La experiencia de La Rolita permitirá analizar cómo la tecnología aplicada al transporte público puede contribuir a prevenir accidentes, identificar señales de fatiga en los conductores y fortalecer la seguridad vial. La conversación también abordará la importancia de generar entornos de movilidad más seguros y confiables para los usuarios, especialmente para las mujeres.

Carolina Martínez, gerente de La Rolita.

*La agenda está sujeta a cambios por disponibilidad de los panelistas.